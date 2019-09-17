США готовят ответ на удар по саудовским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время определится с ответом на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщил вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что США готовы к войне, но не хотят ее.

«В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены. Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками. Президент в ближайшие дни определится с ответом»,— сказал господин Пенс (цитата по ТАСС).

США считают, что удары по саудовским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) были совершены из Ирана крылатыми ракетам, сообщил AFP анонимный американский чиновник. По его словам, сейчас США собирают доказательства этой теории и предоставят их на Генассамблее ООН на следующей неделе.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ в конце прошлой недели, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».