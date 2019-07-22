«Роснефть» выдавливает льготы

«Роснефть» хочет ускорить получение льгот для своего Приобского месторождения. Президент Владимир Путин поручил Минэнерго и Минфину представить экономическое обоснование вариантов льгот для Приобского месторождения «Роснефти», введя при этом мораторий на господдержку других месторождений. Льготы для «Роснефти» были одобрены премьером Дмитрием Медведевым еще в мае, но с тех пор процесс почти не сдвинулся с места. Похожая ситуация складывалась с льготами для другого месторождения — Самотлорского, налоговый вычет для которого вопреки негативной позиции Минфина был все же введен в октябре 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и Минфину до 20 июля подготовить финансово-экономическое обоснование предоставления господдержки для Приобского месторождения «Роснефти». Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.

Судя по всему, это касается всех месторождений, кроме «Роснефти», которая требовала предоставить масштабные льготы в виде налогового вычета из НДПИ для Приобки в течение 10 лет.

По мнению Минфина, запрашиваемая «Роснефтью» господдержка может обойтись бюджету в 0,5 трлн руб., поэтому ведомство выступало против выдачи льгот.

Но на совещании в мае под руководством Дмитрия Медведева было принципиально одобрено выделение Приобскому месторождению таких льгот. По данным “Ъ”, тогда предполагалось, что законопроект о льготах для Приобского месторождения будет принят до 1 октября, а Минэнерго должно было подготовить варианты стимулирования этого месторождения.

При этом часть Приобского месторождения разрабатывается «Газпром нефтью» и, как утверждал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его компания разрабатывает ту часть месторождения, где менее качественные запасы.

По словам одного из собеседников “Ъ”, Минэнерго выступает «за справедливое распределение» льгот: то есть если поддерживать часть Приобского месторождения «Роснефти», то и «Газпром нефти» тоже.

Однако поручение Дмитрия Медведева касалось только участка «Роснефти».

В конце 2017 года «Роснефть» уже успешно получила беспрецедентные льготы для другого своего крупного месторождения — Самотлорского — в виде налогового вычета из НДПИ на 35 млрд руб. в год на десять лет. Причем Минфин тоже долго и публично сопротивлялся их предоставлению, но в итоге сдался. Другие крупнейшие нефтекомпании тоже просили льгот, но безуспешно.

Дмитрий Козлов