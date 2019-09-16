212 рублей за 212-ю статью

Сразу 13 известных российских адвокатов присоединились к защите программиста Константина Котова, приговоренного по «дадинской статье» к четырем годам лишения свободы. Все они взяли символическую плату за свои услуги — 212 руб. 10 коп. — по аналогии с номером статьи 212.1 УК РФ, по которой осужден господин Котов. В течение дня о намерении присоединиться к этой акции объявили и другие адвокаты — они уверены, что дело Котова «касается всей российской правовой системы».

Количество апелляционных жалоб на приговоры Кириллу Жукову, Евгению Коваленко и Константину Котову превысило десяток. По словам адвоката Константина Котова Марии Эйсмонт, к защите ее клиента 16 сентября присоединились 13 адвокатов. Она пообещала, что «позднее число защитников увеличится».

«Все адвокаты подают отдельные жалобы,— рассказала “Ъ” госпожа Эйсмонт.— Нет общего документа, каждый из адвокатов подает жалобу. Мы объявили, что это дело (процесс над Константином Котовым.— “Ъ”) касается всей адвокатуры, всей российской правовой системы и оно настолько чудовищно, что мы должны дать адекватный ответ полному беззаконию».

Госпожа Эйсмонт пояснила, что речь идет прежде всего о невозможности адвоката защитить клиента в условиях репрессивного правосудия.

Каждый присоединяющийся к защите Константина Котова адвокат заключает договор на оказание услуг, согласно которому ему назначается гонорар в размере 212 рублей 10 копеек «аналогично номеру статьи УК РФ — 212.1». Напомним, ст. 212.1 УК РФ предполагает наказание за «неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях». В частности, Константин Котов, как установил суд 6 сентября 2019 года, нарушил правила пять раз, выходя на несогласованные протестные акции в Москве.

Мансур Гильманов, адвокат Евгения Коваленко, приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима за «бросок урны в представителя власти» (применение насилия — ч. 1 ст. 318 УК РФ), рассказал “Ъ”, что 16 сентября также подал апелляционную жалобу на приговор. По мнению господина Гильманова, «суд был предвзят, а в отношении Евгения Коваленко было нарушено право на защиту». «Деятельность сотрудников полиции (на которую суд ссылается в своем решении от 4 сентября 2019 года.— “Ъ”) нельзя называть исполнением должностных обязанностей,— отметил в разговоре с “Ъ” господин Гильманов.— В жалобе мы также указываем на то, что Коваленко действовал в ситуации необходимой обороны; ссылаемся на отсутствие справедливого судебного разбирательства и нарушение уголовно-процессуального законодательства».

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Cветлана Байтурина, адвокат Кирилла Жукова, также осужденного 4 сентября по ч. 1 ст. 318 УК РФ за «удар росгвардейца по забралу шлема», сообщила “Ъ”, что и в отношении ее подзащитного «нарушено право на защиту». «Нарушений катастрофическое количество, у нас даже не установлено событие преступления,— рассказала госпожа Байтурина.— Кроме того, у нас почему-то изменился состав преступления: ч. 1 ст. 318 УК РФ говорит о "применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", но в приговоре Кириллу говорится только о "применении насилия, не опасного для здоровья". Такой формулировки в законе нет. Я не считаю, что это опечатка судьи, скорее это специально под Жукова созданная формулировка, которая, безусловно, нарушает закон».

Мансур Гильманов и Светлана Байтурина в разговоре с “Ъ” подчеркнули, что апелляционные жалобы «полностью соответствуют критериям приемлемости Европейского суда по правам человека». Защитники отметили, что «учитывая обстоятельства дела», не считают шансы на удовлетворение апелляционных жалоб Мосгорсудом высокими.

Мария Старикова