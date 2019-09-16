Правительство обсудит проведение эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели

Минтруд на этой неделе проведет совещание, на котором будет обсуждаться введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, сообщил замминистра экономического развития Петр Засельский «Известиям». Он отметил, что окончательный вывод по внедрению четырехдневки можно сделать только после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным»,— заявил замминистра. По его словам, этот вопрос не сильно проработан в рамках нацпроекта и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июня 2019 года. Позже он поручил Минтруду представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. Глава правительства, однако, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Опрос HeadHunter показал, что 76% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, так как видят в этом больше минусов, чем плюсов.

Напомним, согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5% ежегодно. Власти планируют выделить регионам почти 2 млрд руб. на повышение производительности.

Подробнее о четырехдневной рабочей неделе читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».

Подробнее о нацпроекте по повышению производительности труда читайте в публикации “Ъ”.