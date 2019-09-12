HeadHunter: 76% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю

Опрос HeadHunter показал, что 76% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, так как видят в этом больше минусов, чем плюсов. То, как относятся работодатели к идее перейти на сокращенный график, исследовательская служба HeadHunter выясняла по просьбе газеты «Ведомости». Специалисты опросили 200 российских работодателей, среди них только 10% не увидели никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе.

Переход на сокращенный график в ближайшие год-два рассматривает лишь 12% компаний, а в долгосрочной перспективе — 8%. Считает нецелесообразным сокращать количество рабочих дней 49% респондентов, при этом 40% отказались от этой идеи сразу, а 9% — после проведения предварительных расчетов. Решение сократить рабочую неделю безоговорочно целесообразным назвало 19% опрошенных.

В качестве преимущества переход на сокращенный график 51% участников опроса назвали борьбу с выгоранием сотрудника, еще 37% — эффективное использование рабочего времени, 30% — улучшение здоровья сотрудников. По мнению респондентов, основной недостаток четырехдневки — необходимость снижения зарплат (так думает 48% респондентов в целом и 56% тех, кто считает переход нецелесообразным). Среди других минусов называлось снижение производительности труда (38% респондентов в целом и 58% противников перехода на сокращенный график). Опрос также показал, что 9% респондентов считают целесообразным перевод их компании на четырехдневку только при условии пропорционального снижения ФОТа.

Журналисты «Ведомостей» также спросили 20 крупных работодателей о том, собираются ли они вводить четырехдневку. Отвечать на этот опрос отказались 15 компаний, объяснив отказ тем, что не сформировали позицию. В PepsiCo в России заявили, что для перехода на четырехдневку потребуется больше сотрудников, а квалифицированных кадров дефицит. «Coca-Cola HBC Россия» вообще не рассматривает такую возможность, X5 Retail Group тоже не планирует это. Группа компаний ГАЗ уже объявила переход на сокращенный график «в превентивном порядке».

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр Дмитрий Медведе в начале июня 2019 года. Позже он поручил Минтруду представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. Глава правительства, однако, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты. Позднее господин Медведев заявил, что закон о труде нужно изменить, чтобы у работодателя была возможность регулировать количество рабочих часов и дней. Это также позволит работодателям вводить четырехдневную неделю.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате могут провести широкое обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

О том, к каким последствиям может привести переход к четырехдневной рабочей неделе, читайте в публикации «Огонька» «Посчитаем трудодни».