Между сокращением и сжатием

По данным “Ъ”, выполняя пожелания главы правительства Дмитрия Медведева, инициировавшего дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю, РСПП и ТПП обсуждают со своими членами варианты ее введения, при этом в ТПП склоняются к идее сжатия пятидневки до четырехдневки только при сохранении 40-часовой рабочей недели. В профсоюзах же готовы обсуждать как раз сокращение рабочих часов — с этим согласны и в «Деловой России». Малый бизнес, в свою очередь, выступает вообще против изменений. К концу сентября свою оценку ситуации по поручению премьера представит и Минтруд.

РСПП распространил среди компаний опрос (есть у “Ъ”) о переходе на четырехдневную рабочую неделю — результаты союз планирует предоставить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Напомним, дискуссию о четырехдневке инициировал Дмитрий Медведев заявлением на сессии Международной организации труда (см. “Ъ” от 13 июня). Опрос РСПП должен выявить отношение предприятий к ней в зависимости от региона, размера и отрасли. Предлагается обсуждать как осуществимость изменения рабочего графика и его варианты (сокращение рабочей недели до 32 часов или введение десятичасового рабочего дня), так и сложности — например, рост трат на дополнительный наем.

Эксперт ТПП по развитию человеческого капитала Людмила Иванова-Швец в бюллетене «Четырехдневная рабочая неделя: семь аргументов за и против» исходит из безальтернативности десятичасового рабочего дня, отмечая, что, с одной стороны, это даст сотрудникам больше времени на отдых и позволит активнее работать, с другой — может привести к моральному и физическому выгоранию. В итоге эксперт предлагает оставить вопрос на усмотрение работодателей и работников конкретных компаний. Малые предприятия к идее четырехдневки относятся и вовсе негативно: большинство из них заняты в сфере услуг с круглосуточной занятостью, следует из опроса «Опоры России»,— идею не поддерживает 57% предпринимателей (в августе 53%). «Для реального повышения производительности в этих сферах необходима автоматизация труда с изменением технологических карт и профстандартов с таргетированным переобучением персонала»,— заявила глава профильного комитета «Опоры России» Наталия Ушакова.

В профсоюзах же считают, что идея четырехдневки с сохранением рабочих часов — результат неверного толкования. По словам заместителя главы ФНПР Александа Шершукова, премьер-министр говорил именно о сокращении количества рабочих часов в неделе — в противном случае это не сокращение, а сжатие, и сейчас не запрещенное Трудовым кодексом. «Мы за сокращение рабочей недели: будет ли это четырехдневка или сокращение восьмичасового дня — это предмет дискуссии»,— заявил он. Скептически к «сжатию» отнеслись и в «Деловой России», поддержав сокращение рабочих часов: как заявил “Ъ” член генсовета объединения Алексей Захаров, устранение рабочего дня осложняется особенностями экономики РФ, опирающейся на пятидневку. Итоговую позицию по вопросу по поручению Дмитрия Медведева к 30 сентября должен сформировать Минтруд.

Диана Галиева