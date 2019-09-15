«Талибан» разрешил Красному Кресту работать на подконтрольных территориях в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в России) отменило запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста на подконтрольных ему территориях Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление его представителя Забихулла Муджахида. Они также дали гарантию безопасности его сотрудникам.

В апреле талибы ввели запрет на деятельность Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они заявили, что эти организации проводят «подозрительные» мероприятия во время проведения вакцинаций и не придерживаются своих полномочий.

С чем связана отмена запрета, не уточняется. Красный Крест и ВОЗ пока не прокомментировали заявление.

Напомним, в августе США и «Талибан» заявили, что им удалось достичь прогресса на переговорах по конфликту в Афганистане. По данным AP, они договорились снять разногласия по вопросу вывода американских войск. Талибы якобы пообещали разорвать связи с другими экстремистскими группами, в первую очередь с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (запрещены в России).

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с талибами о мирном урегулировании конфликта мертвы. Это произошло после того, как у здания американского посольства произошел взрыв, жертвами которого стали 12 человек. Ответственность на себя взял «Талибан». Недавно американский лидер пообещал новые удары по талибам.

О срыве мирных переговоров между Вашингтоном и «Талибаном» читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».