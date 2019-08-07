США и «Талибан» почти договорились

Вашингтон и афганское террористическое движение «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. Источник агентства Associated Press в «Талибане» сообщил, что стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября, нелегитимными. Опрошенные “Ъ” эксперты разделились во взглядах относительно того, состоятся ли эти выборы или их придется отменить.

Обе стороны переговоров, проходивших в выходные в Дохе (Катар), заявили о достижении конкретных результатов, хотя деталей не раскрывали, зато не скупились на публичные заявления, полные восторженных эпитетов. Например, спецпосланник США Залмай Халилзад дважды использовал словосочетание «отличный прогресс». «Опираясь на отличный прогресс, достигнутый в Кабуле на прошлой неделе, я провел последние несколько дней в Дохе, фокусируясь на оставшихся вопросах, чтобы завершить потенциальную сделку с "Талибаном", которая сделает возможным вывод войск, если позволит обстановка. Мы достигли отличного прогресса»,— написал дипломат в Twitter вечером 5 августа. В следующих сообщениях господин Халилзад уточнил, что, хотя сам он уже вылетел из Дохи в Дели, «чтобы укрепить международный консенсус в поддержке афганского мирного процесса», его команда осталась в Катаре. Там она продолжит обсуждать с талибами «технические детали» и «механизмы, необходимые для выполнения» будущего соглашения.

Комментарий талибов появился на следующее утро, 6 августа. Как рассказал агентству Associated Press неназванный представитель их политического офиса, стороны «разрешили противоречия по вопросу вывода американских войск», но какие именно — не уточнил. Талибы же, в свою очередь, гарантировали разорвать связи с другими экстремистскими группами. Речь идет в первую очередь о действующих в Афганистане «Исламском государстве» и «Аль-Каиде» (запрещены в РФ).

Пресс-секретарь политического офиса «Талибана» в Дохе Сухейл Шахин в беседе с “Ъ” тоже не раскрыл каких-то новых деталей, хотя описал ситуацию весьма оптимистично. «Да, мы достигли некоего прогресса, но пока не довели соглашение до конца,— сказал господин Шахин.— Остаются еще один-два пункта. Мы будем работать над этим сегодня и завтра. Это еще обсуждается». При этом представитель талибов добавил, что, когда соглашение будет готово, на церемонию его подписания среди прочих стран будет приглашена Россия.

Свое воодушевление столь позитивными новостями не скрывал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Сейчас мы видим реальный шанс достичь мира в Афганистане. Мы ближе к мирным договоренностям, чем когда-либо раньше»,— заявил он, выступая на конференции в Новой Зеландии.

Впрочем, прогресс на переговорах в Дохе создает неопределенность в отношениях между США и правительством Афганистана, которое до сих пор Вашингтон поддерживал, а талибы не признавали. И последние, судя по всему, менять свою позицию не собираются. Вчера движение распространило сообщение с призывом избегать любых собраний, посвященных предстоящим президентским выборам (см. “Ъ” от 29 июля), потому что они станут целями для терактов. По словам талибов, сейчас «энергию и ресурсы» следует направить на достижение «реального мира», в то время как готовящиеся выборы нелегитимны из-за сохраняющегося присутствия иностранных войск. Тем не менее власти Афганистана не отказываются от намерения провести выборы 28 сентября.

По мнению эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, прогресс, вероятнее всего, действительно достигнут, но он не имеет никакого отношения к миру в стране. «Переговоры с талибами — это политическая акция, демонстрирующая, что президент США Дональд Трамп заканчивает войну,— сказал “Ъ” господин Серенко.— Война не прекратится для Афганистана, но она может прекратиться для Америки. Поэтому прогресс относительно графика вывода войск вполне возможен». Что же касается обязательства «Талибана» разорвать отношения с другими группировками, то здесь движение, по словам эксперта, уже показало серьезность своих намерений, позволив убить сына организатора терактов 11 сентября 2001 года Хамзу бен Ладена. О его смерти стало известно 31 июля. «Смерть Хамзы бен Ладена однозначно стала подтверждением достигнутых соглашений между Вашингтоном и талибами, а также стоящими за ними пакистанскими спецслужбами»,— сказал эксперт.

Вместе с тем уход американцев из Афганистана, как считает Андрей Серенко, не будет означать капитуляцию афганских властей перед талибами. «НАТО хорошо подготовило афганских военных,— сказал он.— Даже если талибы занимают какой-нибудь уезд, через три-четыре дня спецназ их оттуда выбивает, причем в подавляющем большинстве случаев это спецназ Афганистана, а не НАТО». Эксперт также заявил, что афганские силовики вполне способны обеспечить проведение президентских выборов, несмотря на угрозы талибов.

При этом другой эксперт по Афганистану, Аркадий Дубнов, не исключает, что выборы, назначенные на 28 сентября, придется отменить. «Нынешний этап переговоров означает, что президентские выборы теряют смысл, так как должно быть сформировано временное правительство,— сказал “Ъ” Аркадий Дубнов.— При этом Западу надо спешить, чтобы либо объявить об отмене, либо выделить финансирование на их проведение».

Кирилл Кривошеев