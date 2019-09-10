Трамп: мирные переговоры США с талибами мертвы

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры США с талибами о мирном урегулировании мертвы. Он добавил, что самостоятельно принял решение отменить встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после атаки в Кабуле, унесшей жизни 12 человек, включая одного американского солдата.

«Они думали, что им нужно убивать людей, чтобы занять немного лучшую переговорную позицию»,— сказал президент журналистам (цитата по BBC). Он назвал атаку в Кабуле большой ошибкой. Господин Трамп добавил, что продолжает рассматривать возможность вывода войск из Афганистана, но для этого не наступил подходящий момент. «Мы уйдем в нужное время»,— отметил президент США.

Напомним, 5 сентября в Кабуле произошел взрыв самодельного устройства. По данным Reuters, взрыв прогремел недалеко от места, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв.

Месяцем ранее Вашингтон и афганское террористическое движение «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. По информации ряда СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября,— нелегитимными.

О том, состоятся ли в Афганистане выборы, или их придется отменить, читайте в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».