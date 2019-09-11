Трамп пообещал новые удары по «Талибану»

США продолжат наносить удары по боевикам движения «Талибан» (запрещено в России), заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября.

«На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится»,— цитирует американского лидера газета The Washington Post.

В начале недели господин Трамп заявил о прекращении мирных переговоров между США и талибами. Причиной этому послужила осуществленная боевиками «Талибана» атака в Кабуле, унесшая жизни 12 человек, включая одного американского солдата.

«Несколько дней назад у нас были запланированы мирные переговоры. Я отменил их, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и 11 других невинных людей. Они думали, что используют эту атаку, чтобы показать силу, но на самом деле они показали неумолимую слабость»,— добавил американский президент.

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В начале августа Вашингтон и «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом на переговорах в Дохе. Источник Associated Press утверждал, что сторонам удалось преодолеть разногласия по вопросу вывода американских войск из Афганистана. Талибы, в свою очередь, якобы гарантировали разорвать связи с другими экстремистскими группами — в первую очередь с действующими в Афганистане «Исламском государстве» и «Аль-Каиде» (обе организации запрещены в РФ).

О срыве мирных переговоров между Вашингтоном и «Талибаном» читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».