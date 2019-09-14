Мифотворческие инициативы

Киев готов ко второму раунду обмена задержанными и осужденными и уже передал Москве списки граждан Украины, освобождения которых ждет в первую очередь. Об этом стало известно в ходе открывшегося в пятницу в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Обсудить новый обмен, а также возможный ввод миротворцев ООН в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский планирует уже до конца сентября в нормандском формате — с лидерами Франции, Германии и России. Но, как выяснилось, президент Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, выступает за размещение миротворцев прежде всего на границе с Россией — а Москву это вряд ли устроит.

Несчастливы по-своему

Открывать форум YES, который до 2014 года проходил в Ялте, а после крымского референдума переехал в Киев, должен был президент Владимир Зеленский. Однако он уступил это право режиссеру Олегу Сенцову, который 7 сентября был освобожден в рамках обмена между РФ и Украиной по формуле «35 на 35». Выйдя на сцену, господин Сенцов показал пластиковую банку с двумя полосками — синей и желтой, на которых было написано «Слава Украине!». «Я хранил в банке чай. Она очень раздражала тюремщиков. Я вел свою маленькую борьбу»,— рассказал он. После освобождения Олег Сенцов нашел банке другое применение: положил туда свою именную бирку заключенного и призвал Владимира Зеленского «сделать так, чтобы эта банка как можно быстрее заполнилась» — другими бирками.

Выступивший следом президент Зеленский посвятил речь главной теме форума — «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе». Бывший шоумен показал пачку листов с заготовленной речью и сказал, что решил не читать, а импровизировать. Он спустился в зал с микрофоном и стал спрашивать собравшихся, что такое счастье. «Семья», «друзья», «здоровье», «сильная Украина» — отвечали ему.

«Счастье, когда папа возвращается домой до того, как я засыпаю»,— процитировал Владимир Зеленский своего шестилетнего сына.

По словам президента, его не раз спрашивали, зачем он — «счастливый человек, у которого все есть» — пошел в политику. «Но настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе просто неудобно за свое счастье — то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране»,— заявил Владимир Зеленский. Обращаясь к аудитории, он призвал представить типичную украинскую семью, которая «собралась за столом, но не в полном составе»: первый пустой стул принадлежит «тому, кто защищает страну на востоке», второй — «заробитчанину», трудовому мигранту. «Он регулярно присылает деньги, но достаточно ли этого для счастья?» — спросил Владимир Зеленский аудиторию. После этого он перечислил других членов семьи: это бабушка и дедушка, которые «чувствуют себя ненужными», «молодое поколение, для которого счастье — это поехать учиться в другую страну», а также племянник-бизнесмен, которого «все называют неудачником», ведь успешный бизнес в нынешних условиях все равно, мол, не построишь.

Подводя итог, Владимир Зеленский дал понять — своей целью на высшем государственном посту он видит победу над врагами: «И речь сейчас не только про геополитику. Я имею в виду врагов нашего украинского счастья — это война, бедность, коррупция и, простите, зависть».

Путь к счастью — и с этим не спорит никто в Киеве — откроется после проведения глубоких реформ и, главное, урегулирования конфликта в Донбассе. Одним из важных этапов должен стать полный обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами. На полях форума YES украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала: Киев уже передал Москве списки граждан Украины, которых нужно вернуть в рамках следующего обмена. Как пояснила “Ъ” депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук, речь идет о крымских татарах, которых в Киеве считают политзаключенными. В списках, по словам госпожи Верещук, их «точно должно быть больше ста».

Владимир Зеленский в пятницу подчеркнул, что о новом этапе обмена украинские власти будут договариваться и в рамках Минской контактной группы (РФ, Украина, ОБСЕ, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР), и в нормандском формате (Франция, Германия, РФ и Украина).

По словам президента, нормандский саммит — первый с октября 2016 года — стоило бы провести до конца сентября. Ирина Верещук считает более вероятной встречу в октябре, уже после недели высокого уровня Генассамблеи ООН. «В конце сентября Зеленский, возможно, встретится с президентом США Дональдом Трампом. Но в любом случае, будучи в Нью-Йорке, он впервые будет произносить речь и предлагать мировому сообществу свою модель разрешения конфликта. После Генассамблеи мы могли бы говорить о дате встречи нормандской четверки»,— заявил она “Ъ”.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу также отметил: не исключено, что саммит пройдет в октябре. При этом он прокомментировал состоявшийся обмен, отметив: «общие подвижки ощущаются в воздухе. Атмосфера меняется». Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что нового обмена исключать нельзя, но «это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы». При этом он отметил: Кремлю «импонируют слова о том, что в Киеве готовится детальная "дорожная карта" по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации минских договоренностей».

Новые люди — старые позиции

Между тем из речи Владимира Зеленского следовало, что ключевые разногласия по Донбассу остаются прежними, в том числе по поводу ввода в зону конфликта миротворческого контингента ООН. Владимир Зеленский в пятницу дал понять, что выступает за присутствие миротворцев «на границе Украины и России», а вот к иным вариантам относится «очень аккуратно», так как не хочет, чтобы в Донбассе повторился «сценарий Абхазии или Приднестровья». После этого выступления секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал: Киев планирует поднять вопрос о миротворцах на следующей встрече в нормандском формате.

Депутат Рады Ирина Верещук заверила “Ъ”, что «в этом вопросе понадобится помощь США как сверхдержавы, которая могла бы использовать свои ресурсы».

«Если мировое сообщество хочет нам помочь, нужно установить международный контроль над границей, чтобы не было обстрелов с российской стороны, как это случалось в начале конфликта, и постоянных взаимных обвинений в нарушении границ»,— заявила госпожа Верещук.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2017 года поддержал идею с «голубыми касками» ООН, но сделал несколько оговорок. Ключевая из них — миротворцы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон (Украины с одной стороны и ДНР с ЛНР — с другой). Чуть позднее Владимир Путин допустил, что миротворцы могут находиться также в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ. Но о российско-украинской границе речи не шло и не идет.

Экс-президент Украины, представитель Киева в Минской контактной группе Леонид Кучма в пятницу заявил, что «соглашаться на миротворцев на линии соприкосновения ни в коем случае нельзя», так как «это будет новая граница России с Украиной». Он также заверил: президент Зеленский не готов предоставить Донбассу особый статус в том виде, как его требуют непризнанные республики, и никогда не согласится на массовую амнистию, которая упомянута в минских соглашениях. Несмотря на это, Леонид Кучма не исключил возможности какого-то компромисса, обратив внимание на то, что в рамках нормандского саммита Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут встретиться «один на один и посмотреть друг другу в глаза». «И если это будет более или менее равный разговор, без ультиматумов, то такая встреча обязательно даст результаты»,— заявил он.

Между тем в Киеве дают понять, что в отношении Москвы надо использовать не только контроль, но и давление.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии (с России.— “Ъ”) санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции»,— заявил президент Зеленский, назвав санкции «налогами, необходимыми для мирового порядка». После этих слов на форуме завязалась дискуссия. Другой высокопоставленный участник YES, президент Финляндии Саули Ниинистё не стал скрывать, что считает ограничительные меры против РФ неэффективными. Вопреки ожиданиям многих, напомнил он, российская экономика не рухнула. «Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем не случится»,— заявил господин Ниинистё и призвал не мыслить в категориях «да или нет», «белое или черное».

На вопрос, как в Кремле отнеслись к такому заявлению Владимира Зеленского, Дмитрий Песков в пятницу ответил коротко: «Негативно». Он добавил, что санкции — это «обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем, которые объявляют санкции».

Павел Тарасенко, Марина Коваленко