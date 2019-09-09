Власти Украины берут обмен на себя

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу как можно скорее добиться нового обмена пленными. Этот шаг должен стать следующим после успешного субботнего обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной. Теперь Киев ожидает освобождения еще нескольких десятков своих граждан. При этом и власти Украины, и часть проевропейской парламентской оппозиции хотят лишить пророссийские партии возможности вести переговоры c Кремлем.

О том, что так называемый большой обмен пленными, произошедший 7 сентября, должен стать первым в череде взаимных освобождений, Владимир Зеленский заявил, встречая в аэропорту Борисполь вернувшихся на родину бывших узников. Позже в аппарате украинского президента сообщили, что работа над новыми обменами уже идет, а ее результатов стоит ожидать в ближайшее время. Так, помощник господина Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что с российской стороной обсуждается возможность освобождения нескольких сотен человек, включая крымских татар, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ. «После обмена был еще один телефонный разговор между президентами (Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.— “Ъ”), в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас не так много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, мы не будем останавливаться ни на день»,— отметил господин Ермак.

Обмен узниками стал возможен не только благодаря дипломатическим связям Москвы и Киева — в ходе переговоров были задействованы и неофициальные каналы.

Факт их наличия украинскими властями не скрывался. Даже Владимир Зеленский признавался, что значительную часть работы по освобождению украинцев из российских тюрем приходилось вести тайно, чтобы возможные утечки не повредили обмену.

При этом господин Зеленский и члены кабинета министров вовсе не единственные, кто ведет переговоры с Москвой, в том числе и касающиеся возможных обменов и освобождений. В Россию регулярно наведываются представители парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. В первую очередь речь идет о Викторе Медведчуке, известном своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину. В последний раз он встречался с российским лидером накануне обмена — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. А в воскресенье господин Медведчук выступил в эфире российского «Первого канала» и отметил: решение об обмене удерживаемыми лицами стало результатом закономерного процесса, «который должен двигаться». «Весь вопрос — с какой скоростью этот процесс будет развиваться в вопросах развития украинско-российских отношений. Мы сторонники того, чтобы каждая последующая фаза была активнее предыдущей»,— сказал он.

Визиты Виктора Медведчука в РФ, как уже сообщал “Ъ”, вызывают раздражение в офисе президента Украины, где к ним относятся как к попыткам создания альтернативного официальной власти переговорного формата. Как выяснилось, в партии «Голос» Святослава Вакарчука эта активность пророссийских парламентариев также воспринимается как угроза национальной безопасности Украины. Поэтому, как заявил руководитель парламентской фракции «Голоса» Сергей Рахманин, его партия уже подготовила и в ближайшее время зарегистрирует в Верховной раде проект закона, вводящего уголовную ответственность «за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора».

Над похожим законопроектом, правда уже в индивидуальном порядке, работает и бывший дипломат Богдан Яременко, избранный в Раду от президентской партии «Слуга народа». «Поездки политиков в Россию в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его.

Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, ''нюхнуть'' газу,— это вредно. Цена этого — человеческие жизни»,— заявил депутат Яременко в эфире телеканала ТСН.

Он объяснил, что принятие его законопроекта положит конец такого рода пиару. Переговоры, уверен господин Яременко, можно проводить только лицам, уполномоченным на то правительством и президентом.

В окружении Петра Порошенко, во время президентского правления которого Виктор Медведчук и его соратники тоже нередко посещали Россию, законопроекты, запрещающие ведение неофициальных переговоров с Москвой, официально не комментируют. Однако Георгий Тука, уволенный несколько дней назад с поста замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и прежде входивший в команду господина Порошенко, назвал эти законодательные инициативы полумерами. Так, заметил он, никто не помешает пророссийским политикам выдавать свои встречи с российским руководством за неофициальные визиты для того, чтобы избежать ответственности.

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«Необходимо разработать и внести в Раду законопроект о запрете политической и общественной деятельности пророссийских партий, общественных объединений, различных ''филиалов'' и ''кружков''»,— сообщил он в Facebook. По его мнению, только такими методами можно остановить распространение в стране «пророссийской пропаганды». При этом господин Тука добавил, что сомневается в готовности депутатов нынешнего состава Рады пойти на принятие такого рода законов.

Матвей Шиманов, Киев