Роскомнадзор не стал проверять публикацию в Telegram базы данных «сторонников Навального»

Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай в связи с публикацией ее персональных данных в списке «сторонников Навального», который опубликовал анонимный Telegram-канал «Товарищ майор». Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, замруководителя управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николай Макаренко пояснил, что проверять заблокированный мессенджер Telegram ведомство возможности не имеет.

Напомним, 9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек. В опубликованном списке оказались данные многих задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов оппозиционных изданий, а также незарегистрированных кандидатов. Среди них, госпожа Саларзай обнаружила и свои данные: адрес, телефон и номер паспорта, после чего обратилась в Роскомнадзор.

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов, также оказавшийся в опубликованной базе, подал заявление в Следственный комитет России. Господин Волнов заявил, что готов дойти до Европейского совета по правам человека, если в СКР ему откажут. Ответа от следственных органов депутат пока не получил.

Ранее Павел Чиков рассказал о звонках с угрозами, которые поступают журналистам, чьи личные данные были опубликованы в Telegram. Также о звонках сообщали участники протестных акций. «Медуза» опубликовала расследование, в котором утверждается, что данные мог выложить некий Виталий Тайсаев, который может являться администратором «Товарища майора». Сам он отрицает свою причастность к публикации базы.

Смогут ли пострадавшие из-за публикации в Telegram отстоять свои права, читайте в материале “Ъ FM” «СК спросили о личных данных участников митинга».