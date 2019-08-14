Подано первое заявление в СКР из-за публикации личных данных «сторонников Навального»

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал заявление в Следственный комитет России (СКР) в связи с публикации в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор» его личных данных. Господин Волнов заявил, что готов дойти до Европейского совета по правам человека, если в СКР ему откажут.

Напомним, 9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек. В опубликованном списке оказались данные многих задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов, а также незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Позднее «Медуза» предположила, что данные мог выложить некий Виталий Тайсаев, который якобы является администратором «Товарища майора». Господин Тайсаев отрицал свою причастность к публикации базы.

По словам Юрия Волнова, его данные — «достаточно свежие», так как в документе фигурирует номер его нового паспорта — после смены документа весной. «Ничего неожиданного для меня не произошло, я знал, что вся информация обо мне давно имеется у "товарищей майоров" из ФСБ, Следственного комитета и прочих ведомств, которые должны охранять частную жизнь граждан, а вместо этого занимаются политическим сыском и репрессиями против несогласных»,— написал господин Волнов в Facebook.

Ранее на этой неделе глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о звонках с угрозами, которые поступают журналистам, чьи личные данные были опубликованы в Telegram. Также о звонках сообщали участники протестных акций.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. Последняя акция протеста — согласованная — состоялась 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. человек, «Белый счетчик» сообщил о почти 60 тыс. Очередная акция может состояться 17 августа, но московская мэрия уже отказалась согласовать шествие.

О реакции Кремля на протестные акции в Москве — в материале “Ъ” «Президент обращает внимание на происходящее».