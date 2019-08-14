СК задали вопрос о персданных участников протестных митингов

Следственный комитет получил первое заявление о слитой базе участников протестных митингов: в ведомство обратился депутат муниципального округа Преображенское Юрий Волнов. Его персональные данные были опубликованы в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

Как рассказал сам Юрий Волнов в интервью "Ъ FM", он узнал о том, что его персональные данные появились в открытом доступе от журналистов: «В субботу я был на даче, днем прилег с младшей дочкой на послеобеденный сон, и тут раздался звонок по телефону. Со мной связался корреспондент издания Meduza и, собственно, рассказал мне эту историю, что моя фамилия есть в слитой базе оппозиции. Журналист хотел узнать, как я туда попал.

В тот момент я только узнал о существовании этого слива и о том, что там засвечен.

А через пару дней в каком-то из Telegram-каналов я прочитал о том, что адвокаты "Агоры" решили вставить системе шпильку руками ее же сотрудников и предлагают свою юридическую помощь тем, кто в этом сливе упомянут, чтобы составить заявление в СК, и дальше это дело сопровождать. Я на это отреагировал, списался с адвокатами, они мне прислали инструкции, и я в электронную приемную ведомства отправил соответствующее заявление».

Дамир Гайнутдинов, юрист правозащитной организации «Агора»: «Суть дела заключается в том, что совершенно второстепенна роль этого человека, который опубликовал базу данных в Telegram-канале. То есть он тоже, безусловно, совершил преступление, но, на мой взгляд, главные виновные здесь — должностные лица различных органов власти, которые имели изначально легальный доступ ко всей опубликованной информации, но, например, по халатности, злому умыслу, из корыстных побуждений или ложно понимаемых интересов службы допустили разглашение персональных данных граждан. Эти сведения явно получены из отделов полиции. Вполне вероятно, что есть вина и операторов связи, потому что косвенные признаки указывают на то, что была опубликована информация о номерах телефонов тех граждан, которые участвовали в протестных акциях. Ведь только операторы связи знали, когда эти люди были в центре Москвы, и имели доступ к их паспортным данным. То есть до тех пор, пока государство в лице СК не отреагирует и не расследует это дело, не привлечет виновных, вина будет лежать на государстве, как и ответственность. Если нам придется обращаться в Европейский суд по правам человека, то мы будем говорить о том, что российские власти сначала допустили утечку личных данных граждан, а потом отказались ее расследовать».

Юрий Волнов — один из нескольких тысяч участников протестных акций, чьи персональные данные были опубликованы в открытом доступе. Кто составлял таблицу с именами, неизвестно, но в свойствах файла упоминалось Главное управление МВД по Москве.

Есть ли шансы у пострадавших защитить себя? Юрист, советник практики информационных технологий компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский считает, что найти виновных и доказать нарушения будет непросто, хотя бы потому что базу опубликовал анонимный Telegram-канал: «Статья 137 Уголовного кодекса предусматривает наказание за собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия или за распространение этих сведений в личном выступлении или СМИ.

Так что вопрос: можем ли мы сказать, что Telegram-канал — это средство массовой информации?

Вместе с тем, в этом году в России уже такие прецеденты случались, но тогда речь шла про санкции за непризнание действий советских войск в Великой Отечественной войне. То есть, грубо говоря, суд пытался преследовать администратора Telegram-канала за то, что он выступал за сдачу Ленинграда фашистам. То есть, когда суд и правоохранительные органы заинтересованы в таком решении, то анонимный Telegram-канал практически можно приравнять к СМИ».

С пострадавшим депутатом работают юристы правозащитной организации «Агора». С их помощью он намерен дойти до Европейского суда по правам человека. Но там, скорее всего, придется доказывать, что анонимный Telegram-канал связан с властями, отметил адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «Заявление юристов, что в последующем они обратятся в ЕСПЧ, имеет под собой некое реальное основание. Когда установлены, что чьи-то права и интересы нарушены или со стороны государства, или со стороны граждан, некоммерческих организаций, тогда имеет смысл обращаться в Европейский суд по правам человека, говорить, что на территории конкретного государства права, предусмотренные международной конвенцией, не соблюдаются, поэтому истцы просят оценить и дать этому надлежащую правовую оценку. Но сослаться на факты недобросовестных действий со стороны государства людям, которые будут обращаться в эту инстанцию, вероятнее всего, придется».

Ранее журналисты нашли человека, который был причастен к созданию Telegram-канала «Товарищ майор». Им оказался SMM-специалист Виталий Тайсаев, выяснили журналисты издания Meduza. Сам он заявил, что к базе данных не имеет отношения, но допустил, что канал «Товарищ майор» связан с людьми из силовых структур.

Иван Корякин