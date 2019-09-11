Россия и Молдавия разоружают отношения

Глава МИД Молдавии впервые за последние три года посетил Москву. Новый министр Нику Попеску на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым высказался за нормализацию отношений, которых в последнее время, по сути, не было. Ситуация изменилась к лучшему после того, как в июне усилиями России, ЕС и США в Молдавии был демонтирован режим олигарха Владимира Плахотнюка. В новых условиях Россия готова начать утилизацию своих боеприпасов, складированных в непризнанном Приднестровье.

В последний раз глава молдавской дипломатии посещал РФ в апреле 2016 года. Министром тогда был Андрей Галбур. С тех пор визитов не было. Сергей Лавров не посещал Кишинев с визитом еще дольше — с 2011 года. Уровень отношений двух стран в последние годы не просто стремился к нулю. Их, по большому счету, попросту не было. Контакты поддерживались только с пророссийским президентом республики Игорем Додоном. Причиной этого было то, что республикой с 2015 года единолично управлял тогдашний глава местной Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Не занимая никаких государственных постов, он сумел выстроить вертикаль личной власти.

Олигарх и подконтрольное ему правительство демонстрировали ориентацию исключительно на Запад и много конфликтовали с Москвой. Какое-то время это работало: Запад закрывал глаза на всевластие господина Плахотнюка, считая, что только он способен удерживать страну вне зоны влияния России. Усиливать это впечатление помогали такие шаги, как объявление Кишиневом в 2017 году персоной нон грата тогдашнего зампреда российского правительства Дмитрия Рогозина, курировавшего молдавское направление, и почти полный запрет на въезд в республику для российских журналистов.

Режим Плахотнюка, казавшийся незыблемым, рухнул за неделю в июне этого года, когда в молдавском парламенте была создана коалиция пророссийской Партии социалистов и прозападного блока ACUM («Сейчас», состоит из партий «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"»).

Альянс партий, с противоположной геополитической ориентацией стал возможен благодаря вмешательству внешних игроков. Ключевую роль сыграла Москва. Российский вице-премьер Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией, потратил немало усилий, чтобы убедить неформального лидера социалистов президента страны Игоря Додона предпочесть коалицию с ACUM альянсу с демократами Владимира Плахотнюка.

Под угрозой полностью лишиться российской поддержки господин Додон, ранее плотно сотрудничавший с могущественным молдавским олигархом, согласился с линией Москвы. В результате 8 июня в Молдавии было сформировано правительство ACUM и социалистов во главе с премьером Майей Санду.

Владимир Плахотнюк пытался сопротивляться. Он объявил новый кабинет неконституционным и обвинил Игоря Додона в госперевороте. Подконтрольные ему силовики, спортсмены и сотрудники частных охранных агентств заблокировали входы в правительственные здания, чтобы не пустить новых министров на работу.

В этот момент в резко обострившийся кризис помимо Москвы вмешались ЕС и США: господин Плахотнюк, чье имя стало прочно ассоциироваться с различными незаконными схемами и тотальной коррупцией, стал слишком токсичным партнером для Запада. Брюссель и Вашингтон признали правительство Санду, а олигарх и люди из его близкого окружения 14 июня спешно бежали из республики. По некоторым данным, сейчас господин Плахотнюк находится на территории США. В России на него открыты уголовные дела: за попытку заказного убийства, организацию схемы по выводу из РФ 37 млрд руб., а также за трафик гашиша из Африки.

После бегства олигарха в замороженных российско-молдавских отношениях началась оттепель.

Во время своего первого визита новый глава МИД Молдавии Нику Попеску должен подготовить приезд в Россию премьера Майи Санду. С этой целью его в поездке сюда сопровождал советник госпожи Санду Владислав Кульминский.

На встрече с Сергеем Лавровым господин Попеску заявил о готовности Кишинева к диалогу и улучшению отношений. Российский министр ответил, что тоже к этому готов. Хотя в России заметили выступление Нику Попеску 9 сентября в Киеве, где молдавский министр заявил, что Кишинев не признает выборы в Крыму и Севастополе, выступает за территориальную целостность Украины, а территорию полуострова считает аннексированной, реагировать на его слова во время переговоров в Москве никто не стал.

Министры обсудили все накопившиеся вопросы — от проблемы неурегулированного приднестровского конфликта до торговых отношений.

«Обсуждали приднестровское урегулирование. Подтвердили готовность продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре»,— заявил Сергей Лавров.

Его молдавский собеседник, поблагодарив Москву за посредническую миссию, выразил надежду, что Россия поможет Кишиневу и Тирасполю найти жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, «на основе суверенитета и территориальной целостности» Молдавии.

По просьбе “Ъ” господа Лавров и Попеску прокомментировали недавнее заявление Игоря Додона, который 24 августа, после встречи в Кишиневе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил о российском предложении утилизировать боеприпасы (около 20 тыс. тонн), хранящиеся с советских времен на складах в селе Колбасна.

Сергей Лавров подтвердил намерение России это сделать. «Мы передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия»,— сообщил российский министр.

Нику Попеску в свою очередь отметил, что Молдавия ожидает вывода российских войск с территории республики, поскольку их нахождение там противоречит ее нейтралитету. Российские военные, напомним, находятся на территории неподконтрольного Кишиневу приднестровского региона. Это около тысячи военнослужащих, охраняющих упомянутые склады в Колбасне, а также миротворцы.

Еще одна тема, которую обсудили дипломаты, касалась ограничений на въезд в Молдавию российских журналистов и артистов.

Практика запретов активно применялась в период, когда республику контролировал Владимир Плахотнюк.

«Договорились принять меры к тому, чтобы отказаться от нарушений безвизового режима, применения запретительно-ограничительных мер в отношении граждан друг друга. Обратили внимание на необходимость обеспечивать права журналистов, на свободу профессиональной деятельности, недопущении дискриминационной политики в отношении СМИ. Такие действия предыдущее правительство Молдавии предпринимало в отношении русскоязычных СМИ»,— заявил Сергей Лавров.

Господин Попеску отметил, что на переговорах с главой МИД РФ они «предметно обговорили двустороннюю повестку и наметили шаги по активизации диалога между правительствами» двух стран: «Последние годы были непростыми, мы прошли через период недопонимания и разных подходов к решению проблем. Рассматриваю свой визит как начало совместной работы по нормализации отношений. Это (российское направление.— “Ъ”) одно из важнейших направлений деятельности правительства Молдовы».

При этом молдавский министр отметил, что Кишинев намерен продолжить внедрять соглашение об ассоциации с ЕС, а также развивать взаимодействие с НАТО, с учетом закрепленного в конституции принципа нейтралитета республики. По его мнению, тот факт, что Молдавия и ЕС создали зону свободной торговли, никак не противоречит участию Кишинева в зоне свободной торговли СНГ. В этой связи он призвал снимать остающиеся между двумя странами барьеры в торговле.

Владимир Соловьев