Молдавия раскололась на две власти Политический кризис в республике может перерасти в уличные беспорядки

В Молдавии установилось двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но правившая до сих пор Демпартия, чей лидер олигарх Владимир Плахотнюк с 2015 года руководит страной, не желает отдавать власть. Господин Плахотнюк назвал случившееся госпереворотом, а его сторонники установили палатки практически у всех министерств и обещают не допустить на рабочие места новых руководителей госструктур. С подробностями из Кишинева — специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев.

Появление коалиции

В субботу 8 июня политический кризис в Молдавии, которая после февральских парламентских выборов жила без правительства, вошел в новую, самую острую фазу. В этот день события развивались стремительно. О создании временной коалиции для освобождения захваченного олигархом Владимиром Плахотнюком государства объявили партии-антагонисты: пророссийские социалисты, поддерживающие президента Игоря Додона, и блок ACUM — объединение прозападных правых партий «Платформа ”Достоинство и правда”» и «Действие и солидарность».

Вероятность создания этого альянса еще накануне была крайне низкой. Социалисты вели переговоры не только с ACUM, но и с Демпартией господина Плахотнюка, которая призывала не допустить досрочных парламентских выборов, неминуемых в случае отсутствия большинства в парламенте. Но в субботу ACUM и Партия социалистов неожиданно договорились и объявили об антиолигархической коалиции.

В молдавском парламенте заседает 101 депутат. У демократов и их сателлитов всего 40 депутатских мандатов. Социалисты и ACUM вместе контролируют 61 место, что позволяет им утверждать назначения и принимать законы.

Этим новоиспеченные союзники и занимались всю субботу в обесточенном здании парламента. Сначала было избрано руководство парламента. Спикером стала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная. Затем на пост премьера была назначена лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Вице-премьером и главой МВД стал ее партнер по блоку ACUM, глава «Платформы ”Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе. В правительство также вошли люди, выдвинутые социалистами.

«Сегодня мы ставим точку в борьбе против собственного народа. Сегодня у нас есть шанс на новое начало. Мы откроем новую страницу»,— заявила премьер Санду.

Она также объявила, что «диктатор пал», а «олигархический режим отныне в оппозиции».

«Диктатором» и «узурпатором» власти в стране союзники называют олигарха Владимира Плахотнюка. О том, что Молдавия сейчас является «захваченным» им государством, говорится в декларации, принятой в парламенте. Кроме того, депутаты утвердили отставку руководителей Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией, которые возглавляют назначенцы Владимира Плахотнюка.

В планах союзников изменение избирательной системы страны с нынешней смешанной, при которой половина парламента избирается по одномандатным округам, а половина по партийным спискам, на пропорциональную. Правила игры в 2017 году были изменены в интересах Демпартии, что позволило в феврале крайне непопулярной политической силе провести в парламент 40 своих депутатов.

Самого олигарха при этом призвали не сопротивляться новой реальности и обеспечить мирный транзит власти.

«Призываю его мирно передать власть, цивилизованно и не пытаться поджигать дом, потому что Молдова ему не принадлежит»,— заявил Андрей Нэстасе, с 2015 года организовывавший протесты против господина Плахотнюка.

Игорь Додон также призвал демократов не доводить дело до дестабилизации. «Обратился к тем, кто находился у власти до настоящего времени с призывом обеспечить мирную передачу власти, чтобы не допустить дестабилизации в нашей стране»,— написал президент на своей странице в Facebook.

Сопротивление демократов

Демократы призывам не вняли. Конституционный суд (КС), состоящий из людей, входящих в окружение Владимира Плахотнюка, назвал коалицию и все принятые ею решения — неконституционными. Обосновывая это, суд указал на то, что большинство в парламенте не было создано в установленное законом время.

По мнению судей, крайним сроком создания коалиции было 7 июня, поскольку в этот день истекли 90 дней, отведенные на формирование коалиции депутатам ст. 85 конституции. Точкой отсчета при этом является 9 марта, когда были утверждены итоги февральских выборов и, соответственно, мандаты парламентариев. У ACUM и социалистов свои расчеты: они убеждены, что с 9 марта следует отсчитывать не 90 дней, а три календарных месяца. В этом случае, коалиция должны была появиться не позднее 9 июня.

Демпартия и ее лидер Владимир Плахотнюк с математикой оппонентов не согласны. Олигарх назвал их действия попыткой узурпации власти. По его словам, Демпартия не признает пленарное заседание и все, за что на нем проголосовали депутаты.

«Мы предпримем все законные и демократические действия, чтобы план захвата госучреждений не реализовался»,— пообещал господин Плахотнюк и сообщил, что демократы уже приняли меры, чтобы все учреждения страны функционировали нормально.

Кроме того, демократы обвинили Игоря Додона в измене. Телеканалы, входящие в подконтрольный олигарху самый крупный в стране медиахолдинг, 8 июня обнародовали сделанные скрытой камерой видеозаписи встречи Владимира Плахотнюка и Игоря Додона, на которой обсуждалось создание коалиции социалистов с демократами. Голоса временами не соответствуют картинке. Тем не менее, слышно, как Игорь Додон и Владимир Плахотнюк, обсуждают, что одним из пунктов их соглашения о коалиции должна быть федерализация страны через объединение с отколовшимся от Молдавии в начале 90-х Приднестровьем.

На этом пункте, в случае создания альянса Партии социалистов и Демпарти, якобы, настаивал курирующий Молдавию российский вице-премьер, Дмитрий Козак, с которым Игорь Додон встречался несколько раз за последнее время. При этом президент Молдавии, произносит фразу о том, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с господином Плахотнюком и все обсудить лично.

Олигарх, разыскиваемый российскими правоохранителями по делу о попытке заказного убийства, а также обвиняемый в причастности к схеме вывода из РФ 37 млрд руб., отвечает, что он не может приехать в Россию из-за уголовного преследования. В ответ Игорь Додон заверяет собеседника, что проблема уголовных дел будет снята и передает ему слова, якобы сказанные Владимиром Путиным: «Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю (его — “Ъ”) на следующей неделе с тобой вдвоем. Чтобы мы сели и обсудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся – под мои личные гарантии». Демократы также утверждают, что Игорь Додон признался, что деньги на финансирование Партии социалистов он получал от России.

Обнародование записей стало поводом для обвинения господина Додона в предательстве страны в интересах России и организации государственного переворота.

«Я подтверждаю, что переговоры с Додоном велись почти три месяца. По большому счету, мы почти договорились, но зашли в тупик из-за новых геополитических требований. Коалиция была почти сформирована. Но я отказался подписывать этот документ, это бы значило, что я предал страну и стал сообщником Додона,— заявил господин Плахотнюк.

— Я не идеален, я тоже совершаю ошибки, но я не предам свою страну. То, что сделали Додон, Партия социалистов и ACUM является государственным переворотом».

По словам олигарха, «у граждан Молдовы уже нет легитимного президента. Владимир Плахотнюк пообещал добиться роспуска парламента и досрочных выборов, как парламента, так и президента.

Вечером в субботу в Кишиневе перед зданиями министерств, а также генпрокуратуры появились палатки, которые установили сторонники Демпартии. Они установили сцены и на центральной площади города. Среди тех, кто появился на улицах, чтобы поддержать демократов, много молодых людей спортивного телосложения.

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Координирует отряды сопротивления бывший депутат парламента от Демпартии, профессиональный боец и президент молдавской Федерации мауй-тай и кикбоксинга Константин Цуцу, который считается одним из кураторов неформального силового крыла демократов: под патронажем партии и лично Владимира Плахотнюка в стране была создана целая сеть клубов единоборств. Ночью господин Цуцу появился перед зданием генпрокуратуры и заявил журналистам, что не даст членам нового правительства войти в здания государственных ведомств:

«Мы не дадим им захватить ни одно учреждение в стране. Мы даже не разрешим им зайти. У них нет права, им нечего там делать».

Сегодня противостояние демократов и парламентской коалиции продолжится. Несмотря на выходной день, спикер Зинаида Гречаная объявила, что ждет депутатов для продолжения работы. Им предстоит принять так называемый пакет антиолигархических законов, чтобы окончательно освободить госструктуры от влияния Владимира Плахотнюка. При этом молдавские СМИ еще 8 июня начали сообщать о том, что в столицу будут свозить бюджетников из регионов страны, чтобы они приняли участие в протесте, запланированном демократами.

Пока нет ответа на вопрос, на чьей стороне выступят силовики — МВД и армия. От этого во многом будет зависеть, насколько упорным будет сопротивление Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка.

Для последнего исход нынешней схватки — вопрос физической безопасности. С 2015 года, когда все госинституты перешли под личный контроль господина Плахотнюка, было немало свидетельств различных злоупотреблений демократов. Например, людей из окружения олигарха и его самого обвиняли в том, что они шантажом и подкупом сформировали парламентское большинство, чтобы управлять страной. Речь идет о парламенте прошлого созыва, который был избран в 2014 году. В него прошли лишь 19 демократов, но уже в 2015 году партия контролировала больше половины депутатов, которые вышли из партий, по чьим спискам избирались изначально. Молдавские СМИ писали об участии высокопоставленных демократов в организации различных контрабандных схем, рейдерских захватах бизнеса, фабрикации уголовных дел на неугодных и других нарушениях.

После того, как господин Плахотнюк четыре года назад получил тотальный контроль над страной, Молдавию даже на Западе стали называть захваченным государством.

Международная реакция

Создание в молдавском парламенте антиолигархической коалиции открыто поддержала Россия. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер еще 3 июня заявил в Кишиневе, что Москва считает альянс социалистов и ACUM оптимальным выходом из кризиса. В ночь на воскресенье он весьма жестко прокомментировал нынешнюю ситуацию в Молдавии, назвав режим, действовавший в стране до 8 июня – криминальным.

«Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости деоккупации Молдавии от криминального режима.

Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную волю ее граждан»,— сказал господин Козак.

Похвалив проевропейский блок ACUM и пророссийских социалистов за то, что они преодолели полярные позиции по целому ряду вопросов, «с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан», Дмитрий Козак заявил, что такой же позиции придерживаются ЕС и США.

«Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт — еще одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе»,— заявил господин Козак.

Комментируя обвинения в том, что Россия пыталась заключить сепаратные соглашения с демократами, вице-премьер заявил, что это предложение от Москвы не исходило: «Владимир Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдавии с Запада на Восток. Эти предложения были категорически отвергнуты. Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности».

Евросоюз и США со столь жесткими заявлениями не выступали. Но глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко, а также американские дипломаты присутствовали на заседании парламента во время создания там нынешней коалиции.

Причем в комментарии о ситуации в Кишиневе, распространенном Европейской службой внешних действий не ставится под сомнение законность формирования альянса и выражается готовность продолжить сотрудничество с Молдавией в проведении реформ, борьбе с коррупцией, обеспечении независимости юстиции и деполитизации госструктур.

Как сигнал о поддержке новой коалиции вполне можно трактовать и заявление, распространенное посольством США в Кишиневе: «Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и преодолению продолжающегося политического тупика. Выборным должностным лицам необходимо предоставить максимально возможное время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы заслуживает полностью функционирующего правительства, которое может возобновить работу для улучшения жизни всех граждан».

На демократов эти заявления пока не повлияли.