Владимиру Плахотнюку нашли гашиш

МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого. При этом Интерпол не спешил разыскивать заочно обвиняемого, не исключая, что в его деле могут быть политические мотивы. После того как демократы лишились власти, а господин Плахотнюк, уйдя с поста, бежал из страны, в его уголовном преследовании появились международные перспективы.

Наркотрафик в немецких автомобилях

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного департамента полицейского ведомства заочно предъявили обвинение бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу — экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу,— в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, соответственно).

По версии следствия, ОПС, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и Россию, еще летом 2012 года организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Прутяну. В том же году, по версии следствия, одним из лидеров наркосиндиката стал господин Плахотнюк, контролировавший его деятельность через борца Цуцу. Участникам ОПС вменяется 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

В МВД подчеркнули, что участие господ Плахотнюка и Цуцу в наркотрафике было установлено в ходе международного расследования с участием правоохранительных органов Молдавии, Белоруссии и Испании.

Полицией последней в рамках спецоперации «Пиренейский излом» было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. При этом у злоумышленников изъяли более тонны гашиша.

Олега Прутяну, известного в криминальных кругах под кличкой Борман, молдавские правоохранители задержали 1 октября 2017 года. Его и еще трех человек обвинили в организации поставок марокканского гашиша в Россию и другие постсоветские страны. Молдавские следователи выяснили, что Прутяну вместе со своим братом Геннадием Флочей еще в начале 2000-х годов занимался грабежами и похищениями людей в Испании и Португалии. После того как в 2004 году Геннадий Флоча получил в Португалии 18 лет за создание преступной организации, Борман переключился на торговлю наркотиками, наладив отношения с криминальными группировками из Северной Африки. Члены группировки Прутяну покупали в Германии автомобили с немецкими номерами, в Испании прятали в их топливные баки привезенный из Марокко гашиш, который через Европу доставляли в них в Россию и другие страны бывшего СССР. По данным следствия, килограмм гашиша приобретался за €800–1200, а продавался уже за €2,5 тыс.

Политик и бизнесмен Ренато Усатый уверен в том, что Прутяну задержали в Молдавии только для того, чтобы он не попал в руки российских или испанских силовиков.

Господин Усатый сообщил “Ъ”, что он неоднократно обращал внимание общественности на то, что Молдавия стала самой большой транзитной зоной для наркотиков. «В этом было замешано много полицейских, я знаю случай, когда в Бельцах (господин Усатый был мэром этого города.— “Ъ”) полицейские хотели арестовывать крупные партии наркотиков, но им из Кишинева давали команду — отставить. Этим занималось высшее руководство МВД. При этом все понимали, на кого работал Борман, а самое главное, кому подчинялись молдавские силовики — Плахотнюку»,— сказал господин Усатый.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен сообщил “Ъ”, что уголовное дело Олега Прутяну и членов его преступной группы с 2018 года рассматривается судом Кишинева. По его словам, в начале этого года правоохранительные органы России, которые также расследовали деятельность группировки Бормана, отправили в Генпрокуратуру Молдавии 135 томов материалов уголовного дела против организованного преступного сообщества Олега Прутяну. «Учитывая, что лица, о которых идет речь в переданных материалах, были арестованы в Молдавии, а их выдача в Россию была невозможна, спецпрокуратура приняла к производству это дело, чтобы за те деяния, которые они совершили в России, их привлекли к ответственности в нашей стране»,— отметил генпрокурор.

На вопрос “Ъ”, упоминается ли в этих материалах господин Плахотнюк, Эдуард Харунжен ответил отрицательно: «Эта фамилия там нигде не фигурирует, мне так доложили».

Зато Владимир Плахотнюк проходит по другим расследованиям, которые проводятся в России. Еще осенью 2017 года Басманный райсуд по ходатайству СКР заочно арестовал господина Плахотнюка, имеющего, кстати, и российское гражданство, за организацию покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) Ренато Усатого, инициировав затем объявление молдавского бизнесмена и политика в международный розыск. Однако, как сообщил “Ъ” один из российских адвокатов заочно обвиняемого Плахотнюка, с тех пор следственные действия с его участием фактически не проводились. «Мы обжаловали решение районного суда в Мосгорсуде, а после того как он отклонил нашу жалобу, нас больше не вызывали»,— добавил он.

Более перспективным оказалось расследование, которое проводил Следственный департамент МВД. В нем речь шла об организации еще одного ОПС Владимиром Плахотнюком и другим скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен к 25 годам заключения в Молдавии) для вывода более $1 млрд из России.

Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в России арестовали сестру Вячеслава Платона Елену и Александра Коркина — акционера Victoriabank, владельцем которого считается господин Плахотнюк.

Сбежал через Одессу

Следует отметить, разыскиваемый Россией Владимир Плахотнюк был не просто самым влиятельным человеком в Молдавии, а фактическим руководителем этой страны. Без его участия здесь не принималось ни одно важное решение. Будучи лидером местной Демократической партии и не занимая постов в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом.

Свой путь господин Плахотнюк начинал в 1990-е как мелкий предприниматель, но постепенно расширял бизнес-интересы. В начале нулевых он возглавил топливную компанию Petrom Moldova. Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank. В то время страной руководил президент Владимир Воронин и его Партия коммунистов. Владимир Плахотнюк сблизился с властью, а заодно с сыном главы государства бизнесменом Олегом Ворониным. Господин Плахотнюк финансировал подконтрольные коммунистам СМИ, их избирательные кампании и другие проекты — строительство храмов, реставрацию монастырей.

В 2005 году под контроль Владимира Плахотнюка перешел «Первый канал в Молдове», ретранслировавший здесь российский «Первый канал». Изначально этот телеканал принадлежал сыну второго президента Молдавии Петра Лучинского Кириллу Лучинскому.

После того как господин Плахотнюк получил канал, генерировавший большие рекламные доходы, в свое распоряжение, его переименовали в Prime. На базе Prime, с которым, кстати, до сих пор продолжает действовать контракт российского «Первого канала», впоследствии был создан медиахолдинг, куда входят каналы Publika TV, Canal 2 и Canal 3. Также олигарх основал крупнейший в стране сейлс-хауз Casa Media, через который размещается реклама на всех телеканалах, принадлежащих господину Плахотнюку.

В 2009 году, когда молдавские коммунисты лишились власти и перешли в оппозицию, Владимир Плахотнюк, прежде не участвовавший в публичной политике, решил выйти из тени, а заодно прекратить работать на коммунистов.

Он вступил в Демократическую партию, вошедшую в Альянс за евроинтеграцию, созданный демократами, Либерально-демократической и Либеральной партиями. Когда альянс делил сферы влияния и портфели, демократам достался самый важный актив — генеральная прокуратура, которую возглавил назначенец господина Плахотнюка. Впоследствии эта структура не раз использовалась олигархом для борьбы с оппонентами. Самый яркий пример — осень 2015 года, когда по запросу генпрокурора была снята депутатская неприкосновенность с конфликтовавшего с олигархом лидера либерал-демократов Владимира Филата. Его задержали в здании парламента, а потом приговорили к длительному тюремному сроку по обвинению в коррупции.

Устранение основного конкурента открыло Владимиру Плахотнюку путь к всевластию. В январе 2016 года, переманив на свою сторону подкупом и угрозами депутатов парламента из других фракций, олигарх создал парламентское большинство, позволившее ему назначить свое правительство, которое возглавил его близкий соратник Павел Филип. Так Владимир Плахотнюк окончательно замкнул на себя все рычаги управления страной, став ее фактическим руководителем.

Созданный олигархом режим просуществовал до 14 июня этого года. Рухнул он после того, как Россия, ЕС и США вмешались во внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

К этому моменту страна переживала кризис, вызванный тем, что ключевые партии (демократы Владимира Плахотнюка, пророссийские социалисты и прозападный блок Acum), оказавшиеся в парламенте по итогам февральских выборов, никак не могли договориться о создании коалиции.

В момент, когда социалисты были готовы сформировать правящий альянс с демократами, что гарантировало бы господину Плахотнюку сохранение власти, российский вице-премьер Дмитрий Козак прилетел 3 июня в Кишинев и настоятельно рекомендовал Партии социалистов создать правящее большинство не с демократами, а с прозападным Acum. Уже 7 июня было объявлено о формировании социалистами и Acum правящей коалиции, которая назначила свое правительство во главе с Майей Санду.

Подконтрольный демократам Конституционный суд назвал «неконституционным» как новое большинство, так и кабинет министров. На какое-то время в стране возникло двоевластие: демократы не признавали правительство Майи Санду и не допускали к рабочим местам новых министров. Но затем Россия, ЕС, а потом и США признали новую власть. В итоге 14 июня после краткой беседы посла США в Молдавии Дерека Хогана с Владимиром Плахотнюком последний покинул страну. По информации нынешнего главы молдавского МВД вице-премьера Андрея Нэстасе, олигарх бежал через непризнанное Приднестровье в Одессу, откуда улетел в неизвестном направлении. 24 июня Владимир Плахотнюк написал в Facebook, что покидает пост главы Демпартии. При этом он сохранил мандат депутата молдавского парламента.

Владимир Соловьев, Николай Сергеев; Александра Батанова, Кишинев