На Молдавии мир клином сошелся Как Россия, ЕС и США на одну неделю превратились из противников в союзников

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк перестал быть властью в республике, которой единолично правил последние несколько лет. После вмешательства внешних сил — России, ЕС и США — в стране начался демонтаж режима, который оппозиция, ставшая 14 июня властью, называла «преступным». Молдавия стала первым за последние годы примером успешных совместных действий Москвы и Запада. Общими усилиями они заставили олигарха отдать власть, предотвратив возможные столкновения по украинскому сценарию 2014 года. Эксперты, впрочем, считают, что временный консенсус России, ЕС и США по Молдавии вряд ли распространится на другие страны.

Острая фаза политического кризиса в Молдавии миновала. Демократическая партия Владимира Плахотнюка, который контролировал в стране не только все госинституты, но и финансовые потоки, и без которого в стране не принималось ни одно решение, капитулировала перед новой властью — правительством Майи Санду, а также коалицией пророссийских социалистов (поддерживают президента Игоря Додона) и прозападного блока ACUM.

О том, что Демпартия решила не продолжать длившуюся неделю блокаду правительственных зданий, сообщил ее зампред Владимир Чеботарь. «Премьер-министр и министры уходят в отставку. Демпартия не держится за власть»,— отметил он. И подчеркнул: «Партия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан».

При этом демократ добавил: правительство госпожи Санду остается незаконным «до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда».

Напомним, подконтрольный демократам КС объявил, что сформированная 8 июня в парламенте коалиция и назначенное альянсом правительство нелегитимны, поскольку были созданы позже срока, отведенного конституцией. Новая власть, со своей стороны, заявила, что это КС неверно трактует основной закон и вообще вышел за рамки своих полномочий.

Так или иначе, кабинет прежнего премьера во главе с демократом Павлом Филипом, который еще днем 14 июня называл себя единственным легитимным правительством, объявил об отставке.

«Призываю следующее правительство не мстить тем, кто не захотел выбирать между политическими лагерями и руководствовался в своей работе конституцией и законом»,— заявил господин Филип, пожелав удачи новой власти.

Демократы и их лидер Владимир Плахотнюк, намеревавшиеся противостоять правительству Санду и президенту Додону и имеющие для этого все ресурсы (партия располагает хорошо подготовленными отрядами из сотрудников ЧОПов), передумала не сама по себе. Еще утром ЦИК сообщил, что начинает подготовку к досрочным парламентским выборам в соответствие с указом Павла Филипа, специально для этого назначенного Конституционным судом и. о. президента. При этом вокруг правительственных зданий продолжали нести вахту, блокируя доступ в госучреждения, свезенные туда из разных районов страны люди, которых демократы называли своими сторонниками.

Все изменилось после визита в партийный офис посла США Дерека Хогана. Дипломат 15 минут провел наедине с господином Плахотнюком. О содержании встречи ничего не сообщалось, но, судя по заявлениям Владимира Чеботаря и Павла Филипа, олигарху было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. В итоге, пока господин Чеботарь рассказывал прессе о капитуляции своей партии, выставленные у правительственных зданий импровизированные блокпосты оперативно сворачивались. Ближе к вечеру молдавские СМИ стали сообщать о внезапно слетевшихся в кишиневский аэропорт частных бизнес-джетах.

Президент Игорь Додон объявил о победе: «Правительство, которое ушло в отставку, признало поражение. Фактически Демпартия и Владимир Плахотнюк признали поражение. Это важное символическое решение».

При этом президент призвал КС пересмотреть свои решения, а назначенных демократами генпрокурора и главу Национального центра по борьбе с коррупцией — уйти в отставку.

Премьер Майя Санду тоже прокомментировала последние события. «Чтобы было ясно: не может уйти в отставку правительство, которого нет. Правительство Филипа не существует с 8 июня»,— отрезала она, пообещав привлечь к ответу всех, кто нарушал закон: «Блокирование входов в госучреждения, шантаж и угрозы, использование военизированных структур и нападки на журналистов, непризнание правительства — эти действия не останутся безнаказанными. Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка и тех, кто нарушил закон, напрямую подчиняясь ему».

Кризис в Молдавии породил уникальную геополитическую ситуацию. Он сразу же оказался в центре внимания трех влиятельных игроков в регионе — России, ЕС и США. Их решающая роль впервые проявилась 3 июня — в этот день в Кишинев одновременно прилетели вице-премьер РФ Дмитрий Козак (также занимает пост спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией), еврокомиссар Йоханнес Хан и директор офиса Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден. Все они провели встречи с лидерами Партии социалистов, ACUM и Демпартии, а также встретились с Игорем Додоном. Господин Козак при этом высказался за выход из кризиса через создание социалистами и ACUM временного альянса.

Уже 8 июня эта коалиция появилась, демократы обвинили оппонентов в том, что они марионетки Кремля, а кризис вошел в острую фазу. Все еще подчинявшаяся демократам полиция оцепила правительственные здания, а их неформальные силовые структуры — несколько крупных частных охранных агентств и спортсмены — были приведены в повышенную готовность. Все указывало на то, что Владимир Плахотнюк не собирается отдавать власть. В процесс урегулирования конфликта, который мог в любой момент пойти по украинскому сценарию зимы 2014 года, активно вовлеклись послы России, стран ЕС и США.

Позиции Запада и РФ по молдавскому вопросу совпали: Россия и Евросоюз в первые же дни признали новую власть. Такого консенсуса не наблюдалось с начала украинского кризиса.

«Отвечу цитатой из фильма “Касабланка”: “Думаю, это может стать началом прекрасной дружбы”»,— прокомментировал “Ъ” возникший консенсус приглашенный эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик. По его словам, после обострения ситуации на Украине нечто подобное впервые наблюдалось в Армении, где в 2018 году на волне уличных протестов к власти пришел Никол Пашинян. «Тогда не было никакого вмешательства в местные дела. А теперь в Молдавии произошло общее вмешательство против захвата власти местным олигархом»,— сказал эксперт.

По словам председателя президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, сегодняшняя Молдавия — «вопиющий пример карикатурно-олигархического управления государством»: «Страна—член ООН оказалась приватизирована не просто коррумпированной олигархической группой, а одним человеком, который, являясь практически владельцем республики, собственных политических взглядов не имел, а исходил из текущих бизнес-интересов». По мнению эксперта, именно разногласия с Владимиром Плахотнюком заставили объединиться против него «несопоставимые друг с другом силы» — пророссийских и прорумынских или проевропейских политиков:

«Это такая коалиция ужа и ежа, которая возникла от отчаяния и рискует рухнуть, если действительно удастся отстранить Плахотнюка и разгромить Демпартию в ее нынешнем виде».

«Необычно то, что парадигма автоматического соперничества России и Запада за страны в Молдавии не сработала. Впрочем, не уверен, что эта же модель может оказаться применима для других территорий, например, для Украины: молдавская ситуация очень специфическая»,— говорит Федор Лукьянов. В целом же, отмечает эксперт, сегодня перед такими странами, как Молдавия и Украина, встает вопрос, который перед ним не стоял на протяжении почти трех десятилетий: «До сих пор им скорее приходилось выбирать, к кому примкнуть. А сейчас встает вопрос, как выжить и состояться самим по себе, а не как часть эксклюзивной зоны влияния тех или иных стран»

По словам исполнительного директора кишиневского Института стратегических инициатив Владислава Кульминского, проявившееся в Молдавии сотрудничество геополитических конкурентов «идет вразрез с региональной тенденцией конфронтации между Западом и Востоком». «Плахотнюк пытался “разыграть” одних против других, а в итоге разыграли его самого,— комментирует он.— Сработала предохранительная система оповещения друг друга об опасности. Плахотнюк был опасен тем, что мог затянуть Россию с одной стороны и США с ЕС с другой в прямое противостояние друг с другом. Он предложил силовым путем удержать власть в обмен на туманные обещания стратегического партнерства сначала одним, а потом и другим. И его просто вырезали с применением местного наркоза». При этом господин Кульминский уверен, что случившееся не отменяет геополитической конфронтации между РФ и Западом. «Это было скорее исключением, чем правилом: удалением нарыва, который грозил неприятностями и России, и Западу, грозил привести их к ненужному никому противостоянию друг с другом»,— заключил собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев, Кишинев; Галина Дудина