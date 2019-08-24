Россия даст бой своим боеприпасам

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Москва предложила утилизировать боеприпасы, складированные близ села Колбасна, которое находится на территории непризнанного Приднестровья. Инициатива исходит от министра обороны России Сергея Шойгу. Речь идет о десятках тысяч тонн боеприпасов, оставшихся там после распада СССР и не подлежащих транспортировке. Охраняют их военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), которым, в случае уничтожения арсеналов, будет нечего делать на территории Молдавии.

Игорь Додон сообщил о российской инициативе на своей странице в Facebook после встречи с Сергеем Шойгу, который 24 августа посетил Кишинев и Тирасполь.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование»,— написал господин Додон.

По его словам, с этим предложением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с которым молдавский лидер провел переговоры. «Поблагодарил господина Шойгу и в его лице — российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Заверил министра в том, что предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата "5+2" по урегулированию приднестровской проблемы (в нем участвуют Молдавия, Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников и США и ЕС, как наблюдатели — “Ъ”)»,— сообщил господин Додон.

На сайте Министерства обороны России ничего не сообщается о предложении Сергея Шойгу. В пресс-релизе на сайте ведомства говорится о визите министра в Молдавию, его участии в торжествах, посвященных 75-летию Ясско-Кишиневской операции, а также о том, что господин Шойгу передал молдавскому президенту рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашистов в 1944 году.

Вывоз российских боеприпасов с территории Молдавии, а также вывод оттуда военнослужащих РФ, много лет остается проблемой в отношениях двух стран. Склады, сосредоточенные близ Колбасной на территории непризнанного Приднестровья, остались там после распада СССР. Их охраной весь постсоветский период занимаются военнослужащие войсковой части N13962 (или ОГРВ) — два батальона общей численностью около 1 тыс. человек.

На саммите в ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва взяла на себя обязательства вывезти все, что подлежит транспортировке и уничтожить нетранспортабельные боеприпасы до 2002 года. В 2003 году, когда под руководством тогдашнего замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака (сейчас вице-премьер и спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией) шли интенсивные переговоры о возвращении отколовшегося Приднестровья в состав Молдавии, из непризнанной республики в Россию через территорию Украины пошли эшелоны с оружием и боеприпасами.

Но в ноябре 2003 года тогдашний молдавский лидер Владимир Воронин отказался подписать согласованный господином Козаком с Тирасполем план урегулирования конфликта, предусматривавший предоставление Приднестровью особого статуса в составе Молдавии. После этого вывоз боеприпасов прекратился. С тех пор на все призывы Кишинева убрать из непризнанной республики военнослужащих ОГРВ, Москва отвечает, что это невозможно, поскольку они охраняют склады. В Колбасне сейчас хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые уже не подлежат транспортировке.

Источник “Ъ” в правительстве Молдавии, сообщил, что Москва с 2015 года поднимала вопрос об утилизации боеприпасов. По его словам, на эту тему было несколько писем российского министра обороны в адрес молдавского коллеги.

Но тогда всю власть в республике, включая силовиков, контролировал конфликтовавший с Россией олигарх Владимир Плахотнюк. В июне этого года совместными усилиями России, США и ЕС режим олигарха пал, а сам он бежал из страны — предположительно в США.

С тех пор отношения Москвы и Кишинева значительно улучшились. В первой декаде сентября Россию посетит глава молдавского МИД Нику Попеску, а затем в российскую столицу на переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым прилетит глава правительства республики Майя Санду.

Сколько времени может занять утилизация, не ясно. Но если Москва действительно уничтожит арсеналы в Приднестровье, встанет вопрос о выводе оттуда российских военных. На этом настаивает не только Кишинев, но также ЕС и США.

На будущей неделе Кишинев посетит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Собеседник “Ъ” в молдавском правительстве не исключает, что тема уничтожения боеприпасов, которые хранятся в Колбасне, будет обсуждаться на его встречах с молдавским руководством. А на вторую половину сентября, по информации “Ъ”, запланирован визит молдавскую столицу Дмитрия Козака. Ожидается, что он примет участие в экономическом форуме в Кишиневе и проведет переговоры с руководством Молдавии.

Владимир Соловьев