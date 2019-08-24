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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Молдавии Игорь Додон (справа)

Фото: Presedintia Republicii Moldova

Россия даст бой своим боеприпасам

Минобороны РФ предлагает уничтожить арсеналы в Приднестровье

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Москва предложила утилизировать боеприпасы, складированные близ села Колбасна, которое находится на территории непризнанного Приднестровья. Инициатива исходит от министра обороны России Сергея Шойгу. Речь идет о десятках тысяч тонн боеприпасов, оставшихся там после распада СССР и не подлежащих транспортировке. Охраняют их военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), которым, в случае уничтожения арсеналов, будет нечего делать на территории Молдавии.


Игорь Додон сообщил о российской инициативе на своей странице в Facebook после встречи с Сергеем Шойгу, который 24 августа посетил Кишинев и Тирасполь.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование»,— написал господин Додон.



По его словам, с этим предложением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с которым молдавский лидер провел переговоры. «Поблагодарил господина Шойгу и в его лице — российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Заверил министра в том, что предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата "5+2" по урегулированию приднестровской проблемы (в нем участвуют Молдавия, Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников и США и ЕС, как наблюдатели — “Ъ”)»,— сообщил господин Додон.

На сайте Министерства обороны России ничего не сообщается о предложении Сергея Шойгу. В пресс-релизе на сайте ведомства говорится о визите министра в Молдавию, его участии в торжествах, посвященных 75-летию Ясско-Кишиневской операции, а также о том, что господин Шойгу передал молдавскому президенту рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашистов в 1944 году.

Вывоз российских боеприпасов с территории Молдавии, а также вывод оттуда военнослужащих РФ, много лет остается проблемой в отношениях двух стран. Склады, сосредоточенные близ Колбасной на территории непризнанного Приднестровья, остались там после распада СССР. Их охраной весь постсоветский период занимаются военнослужащие войсковой части N13962 (или ОГРВ) — два батальона общей численностью около 1 тыс. человек.

На саммите в ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва взяла на себя обязательства вывезти все, что подлежит транспортировке и уничтожить нетранспортабельные боеприпасы до 2002 года. В 2003 году, когда под руководством тогдашнего замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака (сейчас вице-премьер и спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией) шли интенсивные переговоры о возвращении отколовшегося Приднестровья в состав Молдавии, из непризнанной республики в Россию через территорию Украины пошли эшелоны с оружием и боеприпасами.

Но в ноябре 2003 года тогдашний молдавский лидер Владимир Воронин отказался подписать согласованный господином Козаком с Тирасполем план урегулирования конфликта, предусматривавший предоставление Приднестровью особого статуса в составе Молдавии. После этого вывоз боеприпасов прекратился. С тех пор на все призывы Кишинева убрать из непризнанной республики военнослужащих ОГРВ, Москва отвечает, что это невозможно, поскольку они охраняют склады. В Колбасне сейчас хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые уже не подлежат транспортировке.

Источник “Ъ” в правительстве Молдавии, сообщил, что Москва с 2015 года поднимала вопрос об утилизации боеприпасов. По его словам, на эту тему было несколько писем российского министра обороны в адрес молдавского коллеги.

Но тогда всю власть в республике, включая силовиков, контролировал конфликтовавший с Россией олигарх Владимир Плахотнюк. В июне этого года совместными усилиями России, США и ЕС режим олигарха пал, а сам он бежал из страны — предположительно в США.

С тех пор отношения Москвы и Кишинева значительно улучшились. В первой декаде сентября Россию посетит глава молдавского МИД Нику Попеску, а затем в российскую столицу на переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым прилетит глава правительства республики Майя Санду.

Сколько времени может занять утилизация, не ясно. Но если Москва действительно уничтожит арсеналы в Приднестровье, встанет вопрос о выводе оттуда российских военных. На этом настаивает не только Кишинев, но также ЕС и США.

На будущей неделе Кишинев посетит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Собеседник “Ъ” в молдавском правительстве не исключает, что тема уничтожения боеприпасов, которые хранятся в Колбасне, будет обсуждаться на его встречах с молдавским руководством. А на вторую половину сентября, по информации “Ъ”, запланирован визит молдавскую столицу Дмитрия Козака. Ожидается, что он примет участие в экономическом форуме в Кишиневе и проведет переговоры с руководством Молдавии.

 Владимир Соловьев


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