Дмитрий Козак ищет истину в Днестре

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий отношения с Молдавией, второй раз за этот месяц отправился в Кишинев. Его первый приезд в начале июня радикально поменял политический расклад в стране. Целью второго визита господин Козак назвал желание возобновить российско-молдавское сотрудничество во всех сферах. После встреч вице-премьера с руководством Молдавии было объявлено о «полномасштабной разморозке отношений».

Вице-премьер Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией, прилетел в Кишинев с двухдневным визитом 24 июня. Кроме молдавской столицы он планирует 25 июня посетить непризнанное Приднестровье.

В последний раз господин Козак был в Кишиневе 3–4 июня — в разгар внутриполитического кризиса в Молдавии. Партии, оказавшиеся в парламенте по итогам февральских выборов, не могли договориться о коалиции. Вице-премьер тогда сразу заявил, что приехал донести до ключевых политических игроков позицию РФ, отметив, что Москва заинтересована в создании альянса между пророссийскими социалистами и прозападным блоком Acum («Сейчас»; объединение двух правых партий «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»). Заявление было сделано в критический момент: социалисты, обвинявшие Acum в недоговороспособности, склонялись к союзу с демократами во главе с фактическим руководителем страны олигархом Владимиром Плахотнюком.

После визита Дмитрия Козака, встретившегося как с социалистами, так и с лидерами Acum, партии-антагонисты создали антиолигархический альянс и назначили правительство. Решение кроме Москвы поддержали ЕС и США. В итоге режим Владимира Плахотнюка пал, а сам он покинул страну. В день начала нынешнего визита господина Козака в Кишинев беглый олигарх, чье местонахождение доподлинно неизвестно, написал в Facebook, что уходит с поста лидера Демпартии.

Российский вице-премьер на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Игорем Додоном отметил, что Москва довольна последними событиями в Молдавии, и поздравил всех с «успешным разрешением кризиса, который разрешился мирно».

«Мы удовлетворены, что криминал, который оккупировал в последние годы Молдову и является причиной заморозки молдавско-российских отношений, покинул страну»,— сказал господин Козак.

Господа Козак и Додон объявили о перезапуске российско-молдавской межправительственной комиссии (МПК), которая не собиралась с 2016 года из-за напряженных отношений Москвы с правительством, назначенным Демпартией. Сопредседателем МПК с российской стороны до перехода на работу в «Роскосмос» с должности вице-премьера был Дмитрий Рогозин. В 2017 году его в Молдавии объявили персоной нон грата. Это стало низшей точкой в российско-молдавских отношениях.

Новым сопредседателем комиссии от РФ, проинформировал господин Козак, стал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза Николая Патрушева). Молдавскую часть комиссии возглавил вице-премьер Василий Шова, курирующий в правительстве вопросы реинтеграции в состав Молдавии непризнанного Приднестровья.

Дмитрий Козак сообщил: после преодоления политического кризиса российская сторона рассчитывает «возобновить двустороннюю работу по сотрудничеству между нашими странами». По его словам, у России не всегда совпадают мнения с ЕС и США, но ни с кем из них «такой степени замороженности» отношений, как с Молдавией, не было.

Ожидания Кишинева обозначил президент Додон. Он надеется, что Россия продлит режим беспошлинного импорта из Молдавии яблок, винодельческой продукции и плодоовощных консервов

Пошлины были на полгода отменены Москвой с 1 января 2019 года по просьбе господина Додона. В преддверии февральских парламентских выборов Россия, таким образом, поддержала пропрезидентских социалистов. Шестимесячный льготный период, благодаря которому, как отметил Игорь Додон, молдавские производители «сэкономили несколько сотен миллионов леев», истекает 1 июля. Еще молдавский президент просит Москву расширить список молдавских производителей, которым можно поставлять свою продукцию в РФ. Речь в основном идет о сельхозпроизводителях и экспортерах местного алкоголя.

Но самое важное, по словам президента,— скорейшее начало переговоров об условиях поставок в Молдавию российского газа.

«Мы не знаем, будет ли транзит (газа.— “Ъ”) через Украину с 1 января. У нас нет ни договора о транзите, ни соглашения о цене и условиях поставок российского газа с 1 января 2020 года»,— посетовал господин Додон.

В Кишиневе господин Козак провел встречу и с премьером Майей Санду. «Акцент был на работе совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая позволит разблокировать ряд вопросов на долгосрочной основе, включая вопросы торговли, экспорта, миграции, энергетики. До настоящего времени они решались не на институциональном уровне, а по личным просьбам руководителей (двух стран.— “Ъ”)»,— сообщил “Ъ” советник главы правительства Молдавии Владислав Кульминский.

Представитель господина Козака Илья Джус, комментируя “Ъ” первый день визита, был оптимистичен: «Главный итог проведенных встреч — состоялась полномасштабная разморозка двусторонних отношений». По его словам, в Кишиневе состоялась первая за несколько лет встреча сопредседателей МПК, на которой было решено провести в сентябре ее полноценное заседание.

Запланированный на 25 июня визит господина Козака в Тирасполь также обещает быть интересным. Непризнанная республика позиционирует себя как лояльный Москве «форпост России» в регионе. В то же время крупный приднестровский бизнесмен, владелец холдинга «Шериф» Виктор Гушан, имеющий неограниченное влияние на здешнюю власть, раньше поддерживал тесные отношения с Владимиром Плахотнюком. Так, на февральских выборах в молдавский парламент приднестровские власти способствовали тому, чтобы жители республики голосовали за выдвинутых господином Плахотнюком депутатов-одномандатников. Благодаря этому олигарх получил два дополнительных места в парламенте.

После недавнего бегства Владимира Плахотнюка молдавские власти сообщили, что он покинул страну, перебравшись через неконтролируемое Кишиневом Приднестровье в Одессу, откуда улетел в неизвестном направлении.

Владимир Соловьев