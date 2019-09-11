«Диалог» с Дмитрием Медведевым. Главное

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в программе «Диалог» с участием бизнесменов и экспертов на телеканале «Россия 24». Главное из того, что сказал премьер,— в подборке “Ъ”.

О пользе санкций: Россия не будет первой просить Запад отменить санкции и «вестись на всякого рода разговоры и провокации», но готова к обсуждению этого вопроса. «Мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания. А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать"».

Россия не будет первой просить Запад отменить санкции и «вестись на всякого рода разговоры и провокации», но готова к обсуждению этого вопроса. «Мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания. А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать"». Об иностранных инвестициях: «Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена, отравлена вот этими решениями (санкциями.— “Ъ” )... Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы — барьеры, избыточное регулирование — это тоже всегда в повестке дня».

«Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена, отравлена вот этими решениями (санкциями.— )... Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы — барьеры, избыточное регулирование — это тоже всегда в повестке дня». О бедности: «Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. У нас есть цели по уменьшению количества бедных людей: вы знаете, они прямо установлены в рамках решений президента и правительства. Та цифра, которую вы назвали, порядка 13%, она к 2024 году должна быть снижена до 6,6%, в два раза практически». По мнению Медведева, поддержка людей должна быть адресной.

«Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. У нас есть цели по уменьшению количества бедных людей: вы знаете, они прямо установлены в рамках решений президента и правительства. Та цифра, которую вы назвали, порядка 13%, она к 2024 году должна быть снижена до 6,6%, в два раза практически». По мнению Медведева, поддержка людей должна быть адресной. О четырехдневной рабочей неделе: «Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство».

«Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство». О развитии рынка аренды жилья: по мнению Дмитрия Медведева, для этого необходимо три условия — «правильное регулирование» договора аренды, повышение доходов населения и реализация новых проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья. «Проблема развития рынка не только экономическая, но и психологическая».

по мнению Дмитрия Медведева, для этого необходимо три условия — «правильное регулирование» договора аренды, повышение доходов населения и реализация новых проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья. «Проблема развития рынка не только экономическая, но и психологическая». О «регуляторной гильотине»: Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора с 2020 года. «Нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику».

Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора с 2020 года. «Нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику». О торговой войне США и Китая: России придется учесть замедление роста мировой экономики из-за этого. «В результате торговых войн, нынешнего противостояния между Китаем и США очевидно, что мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития».