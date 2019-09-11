Медведев заявил, что сельхозпроизводители счастливы и просят не отменять продэмбарго

В вопросе отмены российского продовольственного эмбарго нужно учитывать не только намерение наладить отношения с Евросоюзом, но и интересы российских производителей, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Последние, по его словам, начали выпускать «весьма неплохой» сыр, а также обращаются в правительство с просьбой не отменять санкции в ближайшее время.

«Мне, кстати, мои коллеги все время по-тихому так говорят: "Ну мы же видим, вам санкции помогают". Но это действительно так, во многих случаях. Взять тот же самый рынок продуктов питания. А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз, когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать". Поэтому это очень тонкий вопрос»,— сказал господин Медведев в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Диалог» с Дмитрием Медведевым. Главное Читать далее

Премьер-министр напомнил, что санкции вводились не Россией, поэтому говорить, что, отменив их, страны «пойдут навстречу», некорректно. В случае если это все-таки произойдет, Россия обдумает свои ответные меры, но не пойдет на такой шаг первой. «Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно»,— добавил он.

Напомним, продовольственное эмбарго в отношении стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на экономические санкции Запада российские власти ввели в 2014 году. В июне 2019 года продэмбарго было продлено еще на год.

О том, каких санкционных продуктов не хватает бизнесменам, культурным и общественным деятелям,— в публикации “Ъ” «Я держусь».