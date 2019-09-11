Медведев предлагает предусмотреть в законе возможность четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что закон о труде нужно изменить, чтобы у работодателя была возможность регулировать количество рабочих часов и дней. Это также позволит работодателям вводить четырехдневную неделю.

«Вот трудовое время у нас — это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше»,— объяснил премьер-министр в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24». В качестве примера он привел Францию с рабочей неделей на 35 часов и Нидерланды, где она составляет 29 часов.

«Диалог» с Дмитрием Медведевым. Главное Читать далее

Изменив закон, работник или работодатель сможет сам построить нужный график. Медведев отметил, что речь не идет о желании сократить зарплаты: «Нет, конечно. Речь идет просто о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже».

В качестве примера неактуальности законодательства премьер-министр привел работу фрилансеров: «Их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые, что называется, "перебиваются с хлеба на воду", это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в 9 часов утра приходить, а в 18 уходить».

Впервые господин Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня 2019 года. Он поручил Минтруду представить свое мнение по этому поводу. В ТПП и «Деловой России» разошлись во мнении по вопросу необходимости сохранять норму в 40 часов работы в неделю.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».

К чему может привести переход к четырехдневной рабочей неделе — в публикации “Ъ” «Посчитаем трудодни».