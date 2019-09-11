Медведев поручил отменить нормативные акты СССР в сфере надзора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора. Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». Документы нужно аннулировать в рамках системы «регуляторной гильотины».

«Я буквально сегодня перед тем, как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее, с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать»,— сказал господин Медведев.

«Диалог» с Дмитрием Медведевым. Главное Читать далее

Дмитрий Медведев в начале года предложил пересмотреть все обязательные требования, предъявляемые к бизнесу, принятые до середины 2010 года. По его мнению, это необходимо для «экономического рывка».

Всего под «регуляторную гильотину» подпадут 33 ведомства. Предполагается, что в результате из документов уйдут устаревшие требования. Полностью ревизию должны завершить к 2021 году. Для анализа всех требований будет создано около 50 отраслевых рабочих групп.

Например, в рамках «регуляторной гильотины» Роспотребнадзор планирует в 40 раз сократить количество санитарных норм и правил.

Подробнее о планах правительства читайте в материале “Ъ” «К "регуляторной гильотине" пригласили 33 ведомства».