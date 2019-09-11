Медведев считает необходимым стимулировать строительство коммерческого арендного жилья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно рассказывать гражданам о преимуществах арендного жилья, а также стимулировать строительство недвижимости, которую можно сдавать в аренду. Рынок такого жилья в России составляет 10%, в то время как этот показатель в мире находится на уровне 50% и выше.

«Диалог» с Дмитрием Медведевым. Главное Читать далее

«Это очень глубинное психологическое представление, внутренняя установка абсолютного большинства наших людей. У нас рынок арендного жилья процентов 10, может быть. В мире это где-то 50%, в некоторых странах, в крупнейших городах, это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут его себе купить», — сказал господин Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам премьера, для развития рынка арендного жилья нужно три условия: правильное регулирование, доходы, позволяющие людям арендовать его, и реализацию проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья. Господин Медведев подчеркнул, что необходимо внести изменения в регулирование аренды жилья, поскольку жилищное законодательство «всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье».

О чем еще рассказал премьер-министр — в подборке “Ъ” «"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Главное».