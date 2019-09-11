РБК назвал кандидатов в сенаторы от четырех регионов

В Совете федерации (СФ) после прошедших 8 сентября выборов сменятся сенаторы от семи региональных заксобраний, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания назвали претендентов на должность сенатора в четырех регионах. Все эти кандидаты — представители «Единой России».

Сенатором от Татарстана может стать мэр Елабуги Геннадий Емельянов (заменит члена комитета по аграрно-продовольственной политике Ильдуса Ахметзянова). Господина Емельянова в числе других претендентов в СФ ранее называл и “Ъ”.

Республику Тыва будет представлять депутат хурала Кызыла Дина Оюн (вместо Оксаны Бурико, входившей в комитет СФ по международным делам).

Представителем Брянского заксобрания станет директор регионального департамента строительства Галина Солодун (заменит председателя Союза женщин РФ Екатерину Лахову из комитета СФ по федеративному устройству; она уже подтвердила свой уход).

Членом СФ от Севастополя будет председатель городского заксобрания Екатерина Алтабаева (вместо Ольги Тимофеевой, входившей в комитет по международным делам).

РБК уточняет, что пока не известно, кто будет представлять в СФ Хабаровский край (сейчас сенатором от региона является Виктор Озеров) и Москву (Зинаида Драгункина). Об уходе господина Озерова и госпожи Драгункиной издание сообщало в июне.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

Одним из кандидатом в СФ по итогам выборов стал Григорий Карасин, занимавший пост заместителя главы МИД России. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Вчера, 10 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке высокопоставленного дипломата.

Подробности — в материале “Ъ” «Куратор Украины в МИД России сдает дела».