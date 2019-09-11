РБК назвал кандидатов в сенаторы от четырех регионов

В Совете федерации (СФ) после прошедших 8 сентября выборов сменятся сенаторы от семи региональных заксобраний, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания назвали претендентов на должность сенатора в четырех регионах. Все эти кандидаты — представители «Единой России».
РБК уточняет, что пока не известно, кто будет представлять в СФ Хабаровский край (сейчас сенатором от региона является Виктор Озеров) и Москву (Зинаида Драгункина). Об уходе господина Озерова и госпожи Драгункиной издание сообщало в июне.
8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
Одним из кандидатом в СФ по итогам выборов стал Григорий Карасин, занимавший пост заместителя главы МИД России. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Вчера, 10 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке высокопоставленного дипломата.
Подробности — в материале “Ъ” «Куратор Украины в МИД России сдает дела».
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