РБК анонсировал уход девяти членов Совета федерации после выборов

После выборов 8 сентября девять сенаторов должны покинуть Совет федерации, рассказали РБК один из сенаторов и два источника в аппарате верхней палаты парламента. Предстоящие выборы позволяют сменить 18% состава Совета федерации, то есть 31 представителя.
В список уходящих сенаторов, по версии РБК, вошли представители:
По информации РБК, сохранят свои места в случае победы действующих партий или выдвинувших их губернаторов оба представителя Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Крыма (всего шесть человек). Решение в отношении остальных 18 членов Совета федерации еще не принято. О том, кто принял такое решение, в публикации РБК не уточняется.
просмотров: 143268
просмотров: 115314
просмотров: 98503
просмотров: 94897
просмотров: 85630