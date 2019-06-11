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РБК анонсировал уход девяти членов Совета федерации после выборов

После выборов 8 сентября девять сенаторов должны покинуть Совет федерации, рассказали РБК один из сенаторов и два источника в аппарате верхней палаты парламента. Предстоящие выборы позволяют сменить 18% состава Совета федерации, то есть 31 представителя.

В список уходящих сенаторов, по версии РБК, вошли представители:

  1. Марий Эл — Наталия Дементьева,
  2. Хабаровский край — Виктор Озеров,
  3. Татарстан — Ильдус Ахметзянов,
  4. Тыва — Оксана Бурико,
  5. Брянская область — Екатерина Лахова (подтвердила свой уход),
  6. Москва — Зинаида Драгункина,
  7. Севастополь — Ольга Тимофеева,
  8. Курганская область — Елена Перминова,
  9. Челябинская область — Ирина Гехт (подтвердила свой уход).

По информации РБК, сохранят свои места в случае победы действующих партий или выдвинувших их губернаторов оба представителя Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Крыма (всего шесть человек). Решение в отношении остальных 18 членов Совета федерации еще не принято. О том, кто принял такое решение, в публикации РБК не уточняется.

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