Спикер прислушается к разуму

«Единая Россия», получившая 90 мест в Госсовете по итогам выборов, будет претендовать на все руководящие посты парламента. Об этом заявил лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин, который, как ожидается, будет переизбран на пост спикера. В руководство Госсовета также могут войти пока еще действующие члены правительства республики. Руководить фракцией единороссов в парламенте продолжит заместитель господина Мухаметшина Юрий Камалтынов. Альтернативного кандидата на пост спикера готова предложить КПРФ, которая получила лишь шесть мандатов.



Татарстанское отделение «Единой России» в субботу планирует провести партконференцию, на которой будут предложены кандидатуры на все руководящие посты в новом созыве Госсовета Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщил глава татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, который бессменно руководит республиканским парламентом с 1998 года. Ожидается, что он вновь будет переизбран на пост спикера. «Буду ли я предлагать свою кандидатуру? Я считаю, это было бы разумно»,— сказал он, отвечая на вопрос “Ъ”.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября «Единая Россия» получила 72,4% голосов. Это позволит ей получить 44 мандата. Еще 41 представитель партии победили в одномандатных округах. Также в Госсовет прошли близкие к партии самовыдвиженцы. В итоге партия власти вновь будет контролировать 90% мест парламента.

Фарид Мухаметшин вчера не стал говорить, кто станет его заместителями. Он лишь подчеркнул, что будет просить вице-спикера Юрия Камалтынова вновь возглавить фракцию «Единой России». «Надо дожить»,— прокомментировал тот “Ъ” слова господина Мухаметшина. По информации “Ъ”, Юрий Камалтынов также сохранит пост заместителя спикера Госсовета.

При этом часть единороссов намерены образовать отдельную депутатскую группу «Татарстан — новый век». Как сообщил “Ъ” господин Мухаметшин, в нее включат часть одномандатников от партии. «Чем больше объединений, тем больше разных мнений. Такой я человек»,— пояснил “Ъ” спикер. У депутатской группы сменится руководитель. Нынешний ее координатор, глава исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров в Госсовет не переизбирался.

Руководство парламента укрепят действующие члены республиканского правительства. По списку «Единой России» прошли вице-премьер — министр сельского хозяйства Марат Ахметов, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев и руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов. «Они решили связать свою судьбу с депутатской деятельностью. Я считаю, что они обогатят парламентскую деятельность. Сдавать мандаты они не будут»,— сказал Фарид Мухаметшин. Вероятнее всего, господин Ахметов будет новым заместителем господина Мухаметшина.

Также депутатами избраны руководители трех муниципалитетов: мэр Зеленодольска Александр Тыгин, мэр Елабуги Геннадий Емельянов и глава Спасского района Камиль Нугаев. «Они избраны, они будут в парламенте Татарстана. Это их пожелания»,— подчеркнул господин Мухаметшин. Впрочем, по информации “Ъ”, один из чиновников будет делегирован Госсоветом в Совет федерации и сменит там нынешнего сенатора Ильдуса Ахметзянова.

Кроме единороссов, собственная фракция в Госсовете будет у КПРФ (получила шесть мандатов). Коммунисты также хотят претендовать на все руководящие посты. «Начиная со спикера до заместителя председателя комитета»,— заявил “Ъ” лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. В нынешнем созыве у КПРФ был лишь пост заместителя комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Его получил сам господин Миргалимов.

Фарид Мухаметшин вчера на пресс-конференции признал тот факт, что КПРФ смогла победить «Единую Россию» на отдельных участках в республике. «Их немного, но это предмет более глубокого изучения состояния дел на этих избирательных участках»,— сказал спикер. Он обещал «слушать политических оппонентов», предположив, что активность коммунистов в связи с увеличением их фракции возрастет. «Меня это даже радует»,— признался господин Мухаметшин.

Первое организационное заседание парламента нового состава запланировано на 20 сентября.

Кирилл Антонов