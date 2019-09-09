Россия может предложить перенести из США переговоры ООН из-за «визовой войны»

Москва может поставить вопрос о переносе важных международных переговоров из штаб-квартиры ООН в США из-за «визовой войны», заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, Вашингтон по факту «цензурирует» состав переговорных команд.

«Это прямое нарушение их обязательств страны пребывания штаб-квартиры ООН. Подчеркну, мы не напрашиваемся на приезд в США, мы едем в ООН»,— сказал господин Крутских на заседании рабочей группы ООН по информационной безопасности (цитата по ТАСС). Он добавил, что в рамках этой организации все страны «равны и суверенны».

В июле между Россией и США произошел «визовый» конфликт из-за того, что преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли получить разрешение на въезд. В МИДе объяснили это решение тем, что учителя направляются в страну в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. Посольство США заявило, что учителя Англо-американской школы путешествуют по дипломатическим визам согласно требованиям российского правительства. В августе Москва сообщила о «подвижках» с выдачей виз.

О конфликте читайте в материале “Ъ FM” «Англо-американская школа в Москве недосчитается учителей».