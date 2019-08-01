МИД РФ сообщил о «подвижках» в ситуации с визами для американских учителей

В ситуации с визами учителей Англо-американской школы в Москве «есть подвижки, достигнутые на основе взаимности». Как подчеркнули в беседе с ТАСС в департаменте информации и печати российского МИДа, ведомство выступает «за полноценное урегулирование этого вопроса».

В электронном письме родителям учеников от директора школы Ронды Норрис (имеется в распоряжении “Ъ”) сообщается, что визы получили семь из 30 преподавателей, которые собирались приехать в Россию. Этого достаточно, чтобы возобновить занятия осенью, но не хватает, чтобы принять еще 50 новых учеников, ожидающих зачисления в учебное заведение.

Ранее стало известно, что 30 преподавателей Англо-американской школы в Москве не смогли получить российские визы. Из-за нехватки педагогов школа может отчислить часть учащихся или сократить прием новых учеников на следующий год. В МИДе изначально объясняли проблемы с визами у учителей тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. Посольство США заявило, что учителя Англо-американской школы путешествуют по дипломатическим визам согласно требованиям правительства России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Англо-американская школа в Москве недосчитается учителей».