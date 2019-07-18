Посольство США считает вопрос с визами для учителей Англо-американской школы политизированным Москвой

Посольство США в РФ считает, что учителя Англо-американской школы (ААШ) путешествуют по дипломатическим визам согласно требованиям правительства России. Отказом в предоставлении виз, считают в посольстве, МИД России «решил политизировать это некоммерческое образовательное учреждение», говорится в сообщении посольства США в РФ в ответ на запрос “Ъ”.

«Российское правительство уже долгое время требует, чтобы учителя ААШ прибывали в РФ по дипломатическим визам. Аналогичным образом, по дипломатическим визам, путешествуют преподаватели школы при российском посольстве в Вашингтоне. Несколько лет назад российский МИД потребовал от учителей ААШ получать дипломатические визы в дипломатические паспорта. Мы работаем в соответствии с этой политикой»,— заявили в посольстве.

Ранее The New York Times сообщила, что 30 преподавателей Англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США. В МИД РФ считают, что проблемы с визами у учителей ААШ связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. По словам представителя МИДа, ситуация, когда работник коммерческой структуры обладает таким же паспортом, как у посла Хантсмана, является «нонсенсом».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «А ведь были же свои в школьную доску».