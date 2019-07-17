МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. «Вашингтон каждый раз продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовать их как административно-технических сотрудников посольства. При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает»,— заявил представитель МИД РФ “Ъ FM”.

По его словам, ситуация, когда работник коммерческой структуры обладает таким же паспортом, как у посла США в России Джона Хантсмана, является «нонсенсом».

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«Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности. Вместо нормального диалога — выкаблучивание и провокации»,— заявил представитель российского министерства.

Он утверждает, что Вашингтон скрывает факты, когда рассказывает о выдаче виз учителям Англо-американской школы, а СМИ распространяют «очередной фейк». МИД РФ уже предложил решение возникших проблем, документ об этом «на столе в кабинете американского посла в Москве». «Предложения о разрешении визовых проблем Москва много раз на всех уровнях доводила до Вашингтона»,— рассказали в МИДе.

Ранее The New York Times сообщил, что преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США. Посол США в России Джон Хантсман назвал такое решение российской стороны «неудачным». По его словам, это затронет более 1,1 тыс. учеников.