Англо-американская школа в Москве недосчитается учителей

Преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли получить российские визы: МИД не выдал их 30 новым сотрудникам учебного заведения, сообщили «Коммерсантъ FM» в посольстве США. В дипмиссии заявили, что это неудачное решение российских властей: «Детей не должны использовать как пешек в дипломатических спорах». Из-за нехватки педагогов школа может отчислить часть учащихся или сократить прием новых учеников на следующий год.

В Англо-американской школе учатся дети дипломатов и бизнесменов преимущественно из США, Великобритании и Канады. Подробнее — в справке «Коммерсантъ FM».

Англо-американская школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. Она находится на северо-западе Москвы, рядом с парком Покровское-Стрешнево и каналом им. Москвы. Площадь школы — 30 тыс. кв. м, она занимает территорию в 6,5 га. Всего в школе работает около 150 преподавателей, часть из них — россияне. В школе учатся около 1,2 тыс. детей, в основном дети сотрудников дипломатических ведомств и бизнесменов из США, Великобритании и Канады. Детям из России попасть в эту школу очень сложно. В ней есть система приоритетов на поступление, и даже человек с двойным гражданством, например, России и Великобритании, будет в ней только на шестом месте. Впрочем, как сообщается на сайте самой школы, в ней учатся дети из 60 стран. По некоторым данным, доля русскоязычных учеников — около 20%. Обучение в школе ведется на английском языке по национальным стандартам США, Великобритании и Канады. Они обязательно проходят программы по театральному и изобразительному искусству, а также музыке. В школе есть 50-метровый бассейн, три футбольных поля, теннисные корты и четыре спортзала. По некоторым данным, стоимость обучения — от $20 тыс. до $25 тыс. в год.

Если школа не сможет полноценно работать, многие бизнесмены из США будут вынуждены покинуть Россию, заявил «Коммерсантъ FM» глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко: «Естественно, это сильный удар по возможностям школы. И, как мне кажется, к сожалению, больше всего пострадают дети бизнесменов, в том числе и школьники-россияне. Ведь если сужается количество преподавателей, а приоритет школы — учить детей дипломатов, то наследники предпринимателей потеряют свои места.

Это, очевидно, политика, я не вижу технических причин,— эти визы выдаются с 1949 года, наверное, научились это делать.





Я думаю, это выстрел в адрес дипломатов, попавший в бизнес-сообщество. Мои коллеги считают, что это большая проблема, они волнуются, естественно, им такая ситуация не нравится. У многих топ-менеджеров компаний дети учатся в этой школе. Условия их жизни усложнятся до такой степени, что они могут решить не оставаться в России или не принимать предложение сюда приехать. Такие варианты, естественно, возникают».

В российском МИДе «Коммерсантъ FM» заявили, что сообщения о невыдаче виз преподавателям из США — это «очередной фейк».

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрывала факты, а они таковы — учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Но, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Хантсмана, то есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс. Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию. Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности. Вместо нормального диалога — выкаблучивание и провокации, как сегодня. А в заложниках у американских политиков — российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги. Вашингтон каждый раз продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовывать их как административно-технических сотрудников посольства. При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает».

Визовая борьба между Россией и Штатами давно стала своеобразным способом давления, напомнил директор Фонда изучения США им. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев: «Сейчас фактически ведется дипломатическая война, и получать визы в обеих странах становится сложнее. Вполне возможно, что все меры, которые предпринимают в визовой сфере, зеркальны. То есть повышаются пошлины в одной стране, и другая тоже идет на такой шаг; увеличивается количество доступных виз, и вторая страна зеркальным образом так же поступает. Мы знаем, что и дипломаты сталкиваются с трудностями при получении виз и в Великобритании, и в США, не говоря о простых людях.

То есть я не думаю, что наши по своей инициативе учителей не пускают.

Сейчас вообще с визами, конечно, беда, все это признают. И, конечно, граждане страдают из-за этого».

В сентябре прошлого года была закрыта Англо-американская школа в Санкт-Петербурге. В ней обучались 140 детей дипломатов и иностранных бизнесменов. Официальная причина — истек срок действия договора на аренду здания.

Глеб Силко