Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам избегать мест беспорядков
Посольство России в Италии обратилось к своим гражданам с рекомендацией держаться подальше от районов, где проходят акции протеста и возможны беспорядки, а также строго соблюдать требования местных властей. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в Telegram.
В посольстве высмеяли предположения о «русском следе» в организации итальянских протестов, отметив, что версия о «руке Москвы» стала универсальным объяснением для всех неудобных вопросов в стране. Среди причин волнений дипломатами названы социально-экономические проблемы: рост цен, перебои в работе грузового транспорта и недовольство молодежи.
«Что может быть проще, чем обвинить в этом русских хакеров, агентов или любых лиц с российским паспортом, которые по странным мотивам продолжают посещать Италию?» — подчеркнули в посольстве. При этом дипломаты заявили, что наличие российского гражданства само по себе не доказывает причастность к протестам.
В заявлении также отмечена противоречивость официальных данных итальянских властей по поводу возможного внешнего вмешательства в беспорядки. В посольстве строго осудили акты насилия, вандализма и мародерства, которые зафиксированы в ходе движений протеста.
Резонансные акции прошли в разных городах, особенно в Милане, где столкновения с полицией сопровождались погромами. Было задержано свыше 300 человек, около 50 из них арестовали. В связи с эскалацией беспорядков правительство приняло меры по ужесточению наказаний.