Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам избегать мест беспорядков

«Что может быть проще, чем обвинить в этом русских хакеров, агентов или любых лиц с российским паспортом, которые по странным мотивам продолжают посещать Италию?» — подчеркнули в посольстве. При этом дипломаты заявили, что наличие российского гражданства само по себе не доказывает причастность к протестам.