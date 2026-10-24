Господин Грушко отметил, что вопрос о том, кто именно будет представлять европейскую сторону, стоит на втором-третьем плане. Главное — это мандат и позиция, которые будут представлены на переговорах, при условии, что Европейский союз допустит данного представителя к диалогу.