Грушко: России не важна личность переговорщика от Европы, главное — его позиция
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что личность представителя Европы на возможных переговорах не имеет для РФ принципиального значения. В интервью «РИА Новости» дипломат подчеркнул, что значительно важнее — позиция, с которой переговорщик выйдет на диалог.
Господин Грушко отметил, что вопрос о том, кто именно будет представлять европейскую сторону, стоит на втором-третьем плане. Главное — это мандат и позиция, которые будут представлены на переговорах, при условии, что Европейский союз допустит данного представителя к диалогу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность расширения ожидаемых трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби до четырехсторонних с участием Европы. Темой контактов станут вопросы безопасности РФ и Украины после урегулирования конфликта.