BZ: ЕС может выбрать президента Финляндии Стубба переговорщиком с Россией
Евросоюз (ЕС) ищет посредника для потенциальных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и «перспективным кандидатом» считается президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
По данным издания, у господина Стубба «есть значительное преимущество» перед многими ведущими европейскими политиками: его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Участие финского президента в переговорах могло бы способствовать продвижению интересов европейской безопасности в Вашингтоне и «уменьшить недопонимание между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками», отмечает BZ.
Как отмечает газета, Александр Стубб также обладает непосредственным опытом работы с Россией и «доступом к украинскому руководству». Это делает его «вполне подходящим кандидатом на роль европейского посредника», заключает BZ.
После того как США вновь активизировали попытки урегулировать украинский конфликт, в ЕС вернулись к обсуждению того, кто мог бы представлять Европу в переговорах с Москвой, писало Politico. Среди возможных кандидатов также называют главу Евросовета Антониу Кошту. Он уже поручал своему офису выстроить канал связи с Москвой и, по мнению собеседников Politico, занимает взвешенную позицию по военному конфликту на Украине.