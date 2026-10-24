BZ: ЕС может выбрать президента Финляндии Стубба переговорщиком с Россией

После того как США вновь активизировали попытки урегулировать украинский конфликт, в ЕС вернулись к обсуждению того, кто мог бы представлять Европу в переговорах с Москвой, писало Politico. Среди возможных кандидатов также называют главу Евросовета Антониу Кошту. Он уже поручал своему офису выстроить канал связи с Москвой и, по мнению собеседников Politico, занимает взвешенную позицию по военному конфликту на Украине.