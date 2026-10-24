Над Ульяновской областью сбили 16 беспилотников

Господин Русских также напомнил о запрете на публикацию в интернете фото- и видеоматериалов с беспилотниками, их обломками и работой систем противовоздушной обороны. При обнаружении обломков приближаться к ним опасно. О замеченном пролете БПЛА жителей просят незамедлительно сообщать по номеру 112.