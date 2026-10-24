Над Ульяновской областью сбили 16 беспилотников
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников над территорией Ульяновской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений имущества не зафиксировано, сообщил в Telegram губернатор региона Алексей Русских.
Места падения обломков обнаружены в Новоспасском, Николаевском, Чердаклинском и Сенгилеевском районах. Глава региона поблагодарил подразделения ПВО и мобильные огневые группы за работу.
Господин Русских также напомнил о запрете на публикацию в интернете фото- и видеоматериалов с беспилотниками, их обломками и работой систем противовоздушной обороны. При обнаружении обломков приближаться к ним опасно. О замеченном пролете БПЛА жителей просят незамедлительно сообщать по номеру 112.