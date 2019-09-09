Мосгордума густо покраснела

По итогам обработки 100% протоколов 26 мандатов из 45 в седьмом созыве Мосгордумы получают самовыдвиженцы, 25 из которых — от мэрии и «Единой России», а Дарью Беседину поддержало «Яблоко». 13 мандатов получила КПРФ, еще по три мандата у «Справедливой России» и «Яблока». Это существенно меняет состав столичного законодательного собрания: в Мосгордуме прежнего созыва «Единая Россия» вместе с изначально поддержанной ею группой «Моя Москва» контролировали 38 мандатов из 45, оппозиции принадлежало лишь семь.

Большинство мандатов в новом, седьмом по счету созыве Мосгордумы получили кандидаты-самовыдвиженцы, поддержанные мэрией и «Единой Россией»: им досталось 25 мест. Это фактически «контрольный пакет», однако «весит» он заметно меньше, чем в предыдущем составе парламента: тогда только «Единая Россия» заняла 28 мест. На этот раз ставка была сделана на самовыдвижение, «Единая Россия» почти до самого конца кампании публичного участия в ней не принимала. Теперь очевидно, что этот технологический прием не привел к укреплению позиций партии в МГД. Впрочем, в ЕР с самого начала кампании заявляли о необходимости существенной, на 70–75% ротации состава столичного парламента.

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

13 мандатов получили члены КПРФ, и это почти втрое превышает их число в предыдущем созыве столичного парламента (пять мандатов). По три мандата получили представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». В прошлом созыве их представителей не было вообще: кроме коммунистов, оппозицию представляли по одному депутату от ЛДПР и «Родины». Таким образом, оппозиция в новом созыве расширила свое присутствие в общей сложности почти втрое.

Отметим, что из кандидатов, поддержанных проектом «Умное голосование» Алексея Навального (предполагал консолидированное голосование за наиболее перспективного, с точки зрения создателей проекта, кандидата от оппозиции в каждом округе) в Мосгордуму прошло 20 человек. Например, в 15-м округе рекомендованный сторонниками господина Навального коммунист Сергей Савостоянов со значительным отрывом обошел зампреда Мосгордумы, секретаря московского отделения партии «Единая Россия» Андрея Метельского. В 8-м округе поддержанная «Умным голосованием» и партией «Яблоко» Дарья Беседина выиграла у считавшегося фаворитом коммуниста Вадима Кумина, участника выборов мэра Москвы в 2018 году.

Председателю Мосгордумы шестого созыва Алексею Шапошникову и руководителю фракции «Единой России» в Мосгордуме Степану Орлову удалось сохранить лидерство в своих округах.

Теперь уже прошлый, шестой созыв Мосгордумы считался практически полностью лояльным городским властям. Помимо 28 единороссов в нем заседали 10 представителей депутатского объединения «Моя Москва» — это группа самовыдвиженцев, активно поддержанных «Единой Россией». В их число вошли московские врачи, педагоги, директора школ и вузов, в том числе ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Руководил объединением директор Московского института развития образования Антон Молев. В новый состав Мосгордумы господин Молев не прошел, его победил кандидат «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Интерактивная карта: результаты выборов в Мосгордуму Читать далее

Решение об исключительно мажоритарном формировании Мосгордумы, когда все 45 депутатов городского парламента избираются в одномандатных округах, было принято к предыдущим выборам. Уже тогда московские власти попытались избежать жесткой ассоциации с «Единой Россией» и сформировали общественное движение «Моя Москва», которое взяло на себя проведение праймериз. При этом большинство победителей партийного голосования все же баллотировались от «Единой России», в качестве самовыдвиженцев пошли только 13 кандидатов, которые неофициально также считались близкими городским властям.

Напомним, в ходе кампании по выборам Мосгордумы седьмого созыва избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, в том числе ряду самовыдвиженцев от несистемной оппозиции. Из «отказников» добиться восстановления на выборах через Мосгорсуд удалось только Сергею Митрохину («Яблоко»). Господин Митрохин выиграл выборы в 43-м округе, где в воскресенье проголосовал Сергей Собянин. Первоначально там выдвигались основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер (сняла свою кандидатуру) и юрист ФБК Любовь Соболь (получила отказ в регистрации). Отказы в регистрации получили в округе еще несколько кандидатов, в результате конкуренцию господину Митрохину составили соперники из трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Всего в выборах 8 сентября участвовали 225 кандидатов.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров