Компания «Флай Авто» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Фонду борьбы с коррупцией. Фирма по аренде автомобилей требует от организации Алексея Навального 1 млрд руб. В качестве третьего лица к делу привлекли телеканал «Дождь». Владелец и генеральный директор «Флай-авто» Дмитрий Леухин прокомментировал ситуацию в беседе с “Ъ FM”.
— Из чего сложилась сумма иска?
— Это прямые убытки, это упущенная выгода и репутационные потери, скажем так.
— О каких акциях идет речь?
— Несогласованные акции в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. Мы не смогли доехать до заказов, у людей планы менялись, на автомобилях есть повреждения, от клиентов поступали претензии. И самое главное, конечно,— репутация. Потому что мы — надежная компания, мы уже десять лет на рынке и хотим бизнес выстраивать так, чтобы люди к нам всю жизнь обращались и были довольны. Когда мы что-то не можем сделать, естественно, это вообще оценить нельзя.
— Сколько ваших машин пострадало? Какие были повреждения и как их нанесли?
— Есть царапины, есть стекла, есть, возможно, скрытые повреждения — это уже эксперты посмотрят. С большой вероятностью их нанесли участники акции, хотя я на видео не снимал, и на них же нет таблички — участники они или нет.
— Почему в качестве третьей стороны указан телеканал «Дождь»?
— Потому что они оказывали информационную поддержку этим незаконным акциям.
— Вы рассчитываете на то, что сумму иска удастся взыскать с ФБК?
— Мы точно рассчитываем выиграть суд, а по поводу взыскания — я не знаю их возможностей.
— Как вы оценивали причиненный ущерб?
— Большого консилиума не было. Мы с партнерами посмотрели, посоветовались с юристами и составили иск.
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