Иск на 1 млрд рублей к ФБК подало микропредприятие по аренде транспорта

Подачу иска компанией ООО «Флай Авто» к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, подтвердила “Ъ” пресс-секретарь Арбитражного суда Москвы Елена Фортунатова. Согласно информации в картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 1 млрд руб.

«Я подтверждаю информацию, что поступил иск от компании "Флай Авто" к Фонду борьбы с коррупцией, он зарегистрирован, судья пока не назначен. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда будет решен судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления заявления в суд»,— сказала госпожа Фортунатова.

Елена Фортунатова отметила, что в качестве единственного ответчика зарегистрирован ФБК, а телеканал «Дождь» упомянут только как третье лицо. Ранее господин Навальный в Twitter заявил, что телеканал выступает вторым ответчиком. Пресс-секретарь также пояснила, что заявление поступило 5 сентября, поэтому пока содержание требования истца раскрыть не может.

По данным Kartoteka.ru и выписке из ЕГРЮЛ, уставной капитал ООО «Флай Авто» составляет 10 тыс. руб., фирма зарегистрирована в феврале 2011 года, а основным видом деятельности является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Дополнительными видами деятельности являются торговля и ремонт транспорта. Учредителем значится Дмитрий Борисович Леухин. Согласно документам, адрес компании Волгоградский пр-т., д. 32, к. 8.

Напомним, ранее к ФБК и господину Навальному подал иск о защите чести и достоинства зампредседателя Мосгордуму Андрей Метельский. В одном из расследований фонда сообщается, что депутат незаконно приобрел мотосалон «Альпин» в Москве, но оформил его на своего помощника и друга Петра Ивановского. Зампредседателя Мосгордумы отвечал, что занимается мотокроссом, и настаивал, что в указанном салоне он просто ремонтировал свою технику.

Господин Метельский на вопрос об иске «Флай Авто» сообщил “Ъ”, что он не знает ни такой компании, ни ее учредителя, и к подаче иска отношения не имеет. «Я подавал иск именно о защите чести и достоинства»,— напомнил он.

Владимир Хейфец