Виктору Медведчуку покажут по всем каналам

Власти Украины всерьез взялись за одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, известного своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину. Под ударом оказались подконтрольные политику медиаактивы. Ожидаются и другие меры: президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некую громкую историю, которая «плохо закончится». Это может разрушить негласное перемирие, установившееся в отношениях между Москвой и Киевом после обновления украинского руководства.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию (НСТР) Украины намерен через суд добиться лишения телеканала NewsOne лицензии на эфирное вещание. Решение судиться с медиа, связанным с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, совет принял 5 сентября. По мнению его членов, недавняя внеплановая проверка работы телеканала доказала факты неоднократного нарушения им положений национального законодательства.

Проверку регулятор назначил в начале июля, вскоре после анонса так и не состоявшегося телемарафона «Нужно поговорить», другим участником которого должен был стать канал «Россия».

Как пояснил тогда один из членов Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, один лишь факт работы над совместным проектом с запрещенным к вещанию на территории Украины российским телеканалом может стать достаточным основанием для крупного штрафа. Кроме того, добавил господин Костинский, канал могут ждать более серьезные неприятности, если проверка выявит другие нарушения: «Если докажем разжигание вражды в отношении отдельных групп украинского общества — а участники передач (телеканала NewsOne.— “Ъ”) неоднократно называли отдельные группы граждан фашистами,— это уже будет другая санкция, которая позволит обратиться в суд для аннулирования лицензии».

Проверка длилась около месяца. Ее итоги и обсудили в четверг члены НСТР. На заседание пришел и глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич — коллега Виктора Медведчука по ОПЗЖ, не скрывающий своих дружеских с ним отношений. Решение через суд лишить NewsOne лицензии на вещание он назвал «ангажированным и политически мотивированным», заявив, что власти боятся независимых телеканалов. «Очень жаль, что в то время, когда президентом избран телепродюсер, который как никто должен понимать, что такое свобода слова, принимаются решения против его коллег-журналистов. Я буду присутствовать на судебном заседании. Это, возможно, один из первых случаев реализации плана остановки работы медийного учреждения»,— заявил господин Шуфрич после оглашения решения совета.

Поддержали главу парламентского комитета и его однопартийцы. Кандидат ОПЗЖ на весенних президентских выборах Юрий Бойко призвал президента Владимира Зеленского «резко и жестко» отреагировать на решение совета.

Между тем у НСТР есть вопросы не только к NewsOne. 5 сентября украинские СМИ сообщили о решении регулятора начать внеплановую проверку телеканала ZiK, который, как и NewsOne, входит в холдинг «Новости» бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. А в начале августа сообщалось об инициировании советом внеплановой проверки пяти компаний, вещающих в Киеве с логотипом «112.Украина» — еще одного телеканала из холдинга «Новости».

Такое пристальное внимание к связанным с Виктором Медведчуком медиаактивам не случайно.

Один из влиятельных депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» на условиях анонимности сказал “Ъ”, что у офиса президента Зеленского есть твердое намерение окончательно решить вопрос с подконтрольными господину Медведчуку телеканалами.

Самого политика собеседник “Ъ” при этом назвал «врагом».

Подобное отношение к главе политсовета ОПЗЖ в команде украинского лидера выражают и публично. «Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза»,— заявил ранее в интервью BBC секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Наступление на позиции самого пророссийского украинского политика готовится и по другим фронтам. Об этом 31 августа в вышедшем на телеканале «1+1» интервью, приуроченном к первым ста дням своего правления, открыто заявил Владимир Зеленский. Властям страны, отметил он, известны источники финансирования партии Виктора Медведчука. «Там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы: объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится»,— пообещал президент Зеленский.

Примечательно, что решение НСТР закрыть NewsOne в судебном порядке было принято в тот момент, когда Виктор Медведчук находился во Владивостоке, где с участием президента России проходит Восточный экономический форум. Украинский политик там обсудил с Владимиром Путиным обмен осужденными и задержанными лицами, который готовят Москва и Киев. Он заранее поблагодарил президента РФ за возможное освобождение граждан Украины. Господин Путин в ответ поблагодарил Виктора Медведчука за то, что тот многие годы занимается «благородной гуманитарной миссией» по возвращению пленных.

До этого господин Медведчук успел навестить в московском СИЗО «Лефортово» нескольких подлежащих обмену граждан Украины, продемонстрировав свою вовлеченность в процесс готовящегося большого обмена, который должен состояться в ближайшее время.

Такая активность Виктора Медведчука — дополнительный раздражитель для окружения президента Украины и самого Владимира Зеленского, который не раз давал понять, что возвращение на родину украинских моряков и других находящихся в России своих сограждан он курирует лично.

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Там же, во Владивостоке, Владимир Путин, по сути, открыто выступил в защиту Виктора Медведчука и его партии. «Если сегодняшняя (украинская.— “Ъ”) власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть»,— заявил он. Владимир Путин отметил, что «значительное количество избирателей в ходе демократических выборов» на Украине поддержало тех, кто сейчас находится в оппозиции. «Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле»,— резюмировал президент РФ.

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Господин Путин отметил: заявления Владимира Зеленского о том, что ОПЗЖ финансируется из-за границы, он не читал. «Если оно было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, господина Порошенко»,— заключил Владимир Путин.

Такое предупреждение означает, что если ситуация вокруг Виктора Медведчука будет развиваться в сторону ухудшения, то это наверняка отразится и на отношениях Москвы и Киева. Сейчас на официальном уровне между двумя странами действует негласное перемирие. Стороны не только избегают резких взаимных выпадов, которые были присущи периоду президентского правления Петра Порошенко, но и активно работают для приближения саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), в ходе которого может состояться первый личный контакт президентов Путина и Зеленского.

Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев