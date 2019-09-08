Торговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%

По итогам восьми месяцев 2019 года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенного управления КНР. Экспорт Китая в США составил $275,5 млрд, импорт — чуть более $80 млрд.

В целом с января по август внешнеторговый оборот КНР достиг 20,23 трлн юаней ($2,84 трлн), увеличившись на 3,6%. Экспорт в годовом выражении вырос на 6,1%, до 10,95 трлн юаней ($1,53 трлн). Импорт вырос на 0,8%, до 9,18 трлн юаней ($1,29 трлн), рассказали в таможенном управлении.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.

Очередные переговоры США и КНР планируются в октябре. По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, торговая война США и Китая может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».