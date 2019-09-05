США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне

США и КНР договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне. «Рабочие группы с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения, подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне»,— заявило Министерство коммерции Китая (цитата по ТАСС).

Информацию о переговорах подтвердил официальный представитель Торгового представительства США Джефф Эмерсон. По его словам, встреча пройдет на министерском уровне «в ближайшие недели» (цитата по Reuters).

Напомним, на саммите G20 президент США и председатель КНР достигли торгового перемирия между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены, однако торговая война между странами не прекратилась.

1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

О том, как введение пошлин влияет на бизнес и экономику стран, читайте в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».