Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что перечень участников обмена огласят позднее.

На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Россия получила руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) встречает режиссера Олега Сенцова (слева) и других освобожденных украинцев Фото: Gleb Garanich, Reuters

Освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь встретили родственники, а также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил журналистам, что сегодня, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но детали беседы не привел. Господин Зеленский назвал прошедший обмен первым этапом прекращения конфликта в Донбассе.

Россиян во Внуково встретил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В это время президент России Владимир Путин вместе с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым присутствует на мероприятиях в честь Дня Москвы на ВДНХ.

Ранее посольство РФ на Украине опубликовало в Twitter фото нескольких соотечественников, отправленных домой.

Один из адвокатов украинских моряков ранее заявил, что их освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева утверждает, что Владимир Путин помиловал 11 украинцев, участвующих в обмене.

Координатор группы адвокатов украинских военных моряков Николай Полозов оценил обмен положительно. По его словам, защита работала на то, чтобы «вернуть моряков домой». «Фактически, освобождением моряков, Россия выполнила часть решения международного трибунал. Теперь на очереди возвращение кораблей. Если это произойдет, то обязательства России по исполнению приказа международного трибунала, в этой части, можно будет считать выполненным»,— заявил “Ъ” Николай Полозов.

Напомним, переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. Господин Путин говорил, что обмен будет «масштабный» и может стать «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран.

Подробнее о формуле обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Обвиняемые становятся обменяемыми».

Лаура Кеффер, Вадим Никифоров