Путин: решение об обмене заключенными с Украиной будет объявлено совместно

Решение об обмене удерживаемыми лицами будет объявлено в ближайшее время и совместно с Киевом, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшейся в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях»,— сказал господин Путин. Точные даты обмена глава государства не уточнил. Ранее президент России говорил о том, что обмен ожидается «масштабным» и может стать «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран.

До встречи с Владимиром Путиным господин Медведчук рассказал, что процесс по обмену идет активно и близок к завершению. В разговоре с президентом России украинский политик подчеркнул, что люди на Украине ждут от глав государств решения об обмене. «Мы работаем над этим»,— ответил на слова украинского политика Владимир Путин.

Переговоры об обмене задержанными и осужденными между Москвой и Киевом начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Как сообщал “Ъ”, к концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

Об одном из вариантов обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».