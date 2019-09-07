Адвокат: украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой

Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, были освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом заявил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы одного из моряков, Дениса Гриценко.

По словам адвоката, омбудсмен поручилась, что моряки будут участвовать в проводимых Россией следственных действиях. «Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу»,— добавил он.

Ранее сегодня, 7 сентября, Россия и Украина, предположительно, начали обмен заключенными. Автобусы с украинскими моряками приехали из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково, куда утром прилетел самолет с государственной символикой Украины. Тем временем, в аэропорт Борисполь доставили задержанных на Украине россиян. В их числе, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Переговоры об обмене задержанными и осужденными между Москвой и Киевом начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Владимир Путин говорил, что обмен будет «масштабный» и может стать «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран.

Подробнее о формуле обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Обвиняемые становятся обменяемыми».