Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин. Как уточнил адвокат «Интерфаксу», президентские указы о помиловании подписаны в отношении 12 осужденных россиян.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах»,— сказал в своем видеообращении в Facebook господин Рыбин.

При этом адвокат подчеркнул, что один гражданин России не был доставлен в пункт сбора и остается на данный момент в СИЗО. По его словам, речь идет о Руслане Гаджиеве, осужденном на 15 лет. «Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать»,— сказал адвокат «Интерфаксу».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной запланирован на 7 сентября. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что «масштабный» обмен совершится в ближайшее время и о нем будет объявлено в совместном заявлении обеих сторон. Точной даты обмена в Кремле не назвали.

Переговоры об обмене задержанными и осужденными между Москвой и Киевом начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Как сообщал “Ъ”, к концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины — как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

Об одном из вариантов обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».