Украинских моряков готовят к заочному процессу

“Ъ” стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене украинских заключенных на российских. Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

По первоначальной договоренности обмен в формате «30 на 30», который потом увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. В качестве жеста доброй воли в Киеве под личное обязательство о явке в суд был освобожден главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиняемый в госизмене. Практически одновременно с этим в следственный изолятор «Лефортово» из колоний начали доставлять граждан Украины, отбывающих наказание в России. Среди них, например, оказались режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, и журналист Роман Сущенко, получивший 12-летний срок за шпионаж. Однако дальше перемещения заключенных внутри России и Украины дело пока не пошло.

Источник “Ъ”, близкий к переговорному процессу, полагает, что проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину. Однако после консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы. По некоторым данным, они могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Связано это с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий.

Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось в первоначальном варианте, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Украинские моряки, входившие в экипажи буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками с применением оружия 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В Федеральной службе безопасности РФ называют инцидент провокацией, поскольку Россия не уведомлялась в установленном порядке о проходе кораблей военно-морских сил Украины через пролив. Украина, в свою очередь, полагает, что разрешение и не требовалось. В этом Украину поддержал Международный трибунал ООН по морскому праву, потребовавший освободить суда и моряков.

Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, которые, скорее всего, будут работать не по договорам, а по назначению, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом подобный суд возможен, если обвиняемых не выдали стране, которая осуществляет их уголовное преследование. Вступивший же в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые, очевидно, после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейском суде по правам человека.

Николай Сергеев