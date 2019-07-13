Постепенная нормандизация отношений

Переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины сдвинулись с мертвой точки. Проблему — впервые после смены власти в Киеве — обсудили президенты РФ и Украины. А 12 июля в Париже встретились советники лидеров стран нормандского формата (России, Украины, Франции и Германии). Но, хотя стороны декларируют желание провести первый за последние три года саммит лидеров «нормандской четверки», наполнить его повестку нечем. И Москва, и Киев считают невыполненными прежние договоренности первых лиц. При этом даже украинская сторона признает: двигаться дальше можно будет только после завершения транзита власти на Украине.

Увидеть Париж и онеметь

Смена власти в Киеве, где в мае начал работать президентом Владимир Зеленский, впервые напрямую затронула процесс урегулирования конфликта на востоке Украины. А заодно и ее отношения с Россией. В Париже 12 июля прошла встреча советников глав четырех государств, участвующих в нормандском формате. Россию представлял помощник президента Владислав Сурков, Украину — замглавы офиса главы государства Вадим Пристайко. Как и предполагает нормандский формат, на переговорах присутствовали также представители Франции и Германии.

Однако после широко анонсированной встречи воцарилось молчание. «Она была полезной»,— скупо ответил “Ъ” один из ее участников. Впрочем, контекст вокруг проблемы Донбасса добавил важности уже самому факту переговоров. Нормандский формат, созданный в июне 2014 года, в последнее время был в глубокой заморозке. Предыдущий саммит состоялся в октябре 2016 года. После этого все ограничивалось либо встречами в неполном составе, либо телефонными переговорами. Главы МИД Германии, России, Украины и Франции Хайко Маас, Сергей Лавров, Павел Климкин и Жан-Ив Ле Дриан виделись более года назад — в июне 2018 года в Берлине. Там господа Лавров и Климкин зафиксировали разногласия и разъехались по домам.

Пауза объяснялась ожиданием исхода президентских выборов на Украине. Подвижки начались после того, как в июне новый глава государства Владимир Зеленский посетил Париж и Берлин, а 8 июля высказал идею проведения в Минске саммита, причем не только с традиционными участниками в лице президентов России и Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но и с лидерами США и Великобритании.

«На Украине идея расширения формата очень популярна. Она выдвигалась и во время избирательной кампании, причем не только Владимиром Зеленским, но и другими политиками,— заявил “Ъ” глава украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.— Был очевиден застой и нужны были триггеры, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки».

Впрочем, из США в ответ на инициативу господина Зеленского в пятницу пришли новости, которые его вряд ли порадовали. Со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента агентство ТАСС сообщило: Вашингтон не поддерживает изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине, так как оно не устранит подлинное препятствие прогрессу в выполнении минских соглашений. Таким препятствием, отмечалось в сообщении, сотрудник Госдепартамента считает «отсутствие у России политической воли».

Тем не менее сама идея проведения саммита в нормандском формате не отметается. Владимир Путин отвергать ее не стал, но отметил: «Во-первых, нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны (пройдут 21 июля.— “Ъ”)».

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в пятницу заявил, что «все стороны постоянно подчеркивают стремление к проведению в надлежащий момент следующей встречи нормандского формата на более высоком уровне». Он увязал дальнейшее обсуждение идеи саммита с итогами парижских переговоров, о которых пока ничего не известно.

Далеко ли до саммита

Так или иначе, но дискуссия между Москвой и Киевом, одной из тем которой является Донбасс, началась. За день до парижской встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили друг с другом.

Первый контакт (до этого не было ни встреч, ни телефонных разговоров, ни обменов письменными посланиями) продлился 20 минут и, как заявили потом в команде украинского лидера, стал «первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате».

В пресс-службе украинского президента рассказали: «ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков», задержанных властями РФ 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Ранее стало известно, что МИД РФ запросил у Киева письменные гарантии участия в продолжении уголовного преследования моряков в соответствии с российским законодательством — тогда их можно было бы вернуть на родину. Однако МИД Украины предложение отверг, не поставив в известность Владимира Зеленского, чем вызвал его гнев. В четверг возможность обсудить тему напрямую с Владимиром Путиным господину Зеленскому наконец представилась. Причем в ходе беседы шла речь о «возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России».

В Кремле подтвердили, что лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц»: «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что беседа имела «достаточно прагматичный характер», уточнив, что президенты затронули тему «продолжения работы в нормандском формате». А 12 июля «некоторые аспекты российско-украинских отношений», в том числе с учетом телефонного разговора президентов, обсуждались на совещании российского лидера с постоянными членами Совбеза РФ.

Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе Роман Бессмертный, делегированный туда президентом Зеленским 9 июля, в беседе с “Ъ” назвал телефонный разговор двух президентов и парижскую встречу советников в нормандском формате «положительными сигналами». «Это свидетельствует о том, что есть желание двигаться дальше»,— отметил он.

В то же время, по словам господина Бессмертного, до момента формирования в Киеве нового правительства на этом направлении будет пауза. Только когда заработает новый парламент и будут решены все кадровые вопросы в правительстве, можно будет говорить о каком-то продолжении и серьезности намерений, отметил собеседник “Ъ”. Возможность же проведения саммита в нормандском формате он увязал с назначением нового главы МИД Украины, которым, скорее всего, станет Вадим Пристайко.

Комментируя парижскую встречу советников лидеров стран нормандской четверки, господин Бессмертный сказал, что на ней, скорее всего, обсуждался график дальнейшей работы, а не содержание: «Сначала проводятся такие встречи, потом контакт министров, и только потом возможна подготовка к саммиту, на котором президенты должны поставить задачи. Выполняет их уже контактная группа».

Между тем пока не выполнены задачи, поставленные в прошлом. И позиция России до сих пор состояла в том, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить прежние договоренности лидеров четверки. Среди них — разведение сил и средств в трех населенных пунктах: Петровском, Золотом и Станица Луганская, а также имплементация «формулы Штайнмайера» (ее автор — экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер). Формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Собеседник “Ъ” в МИД РФ отметил, что о разведении сил сейчас можно говорить только в населенном пункте Станица Луганская. Но к этому процессу есть вопросы. «Остались проблемы с фортификациями. То есть полная демилитаризация там не произведена. Но есть еще Золотое и Петровское»,— отметил он.

Комментируя проблему, Роман Беcсмертный отметил, что этот процесс «постепенно, но идет». Касаясь «формулы Штайнмайера», он подчеркнул, что «согласно ей, выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проводятся через 90 дней после принятия и вступления в силу закона Украины о выборах в ОРДЛО». «Но закон не принят, и формулу все трактуют в свою пользу»,— сказал Роман Бессмертный.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков говорит, что до сих пор не было никаких сигналов о том, что позиция Москвы по поводу условий для проведения саммита как-то изменилась. «Есть пункт о разведении сил сторон на трех участках, есть договоренность о "формуле Штайнмайера", есть результаты парижского и берлинского саммитов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил: нет смысла собираться президентам, если нет продвижения ни по одному из треков»,— сказал эксперт “Ъ”.

Смысл и необходимость парижской встречи господин Чеснаков объясняет тем, что в общении кураторов процесса урегулирования в Донбассе был большой перерыв. Кроме того, отмечает он, в Киеве — новый президент, а значит, сторонам нужно сверить часы и сформировать план: что делать и при каких условиях. «Это разморозка диалога и контакт с новой властью,— полагает Алексей Чеснаков.— В ближайшие месяцы эта власть должна будет сформировать свою позицию и определить, какое у нее есть пространство для маневра и выполнения минских соглашений».

Владимир Соловьев, Павел Тарасенко